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30 de Abril de 2026 Vale proyecta duplicar flota de graneleros con velas de rotor para reducir costos de bunker Minera brasileña proyecta equipar con el sistema al menos 20 buques en tres años

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La minera brasileña Vale proyecta más que duplicar su flota de buques graneleros de mineral de hierro equipados con velas de rotor, apuntando a alcanzar al menos 20 naves en los próximos tres años. La iniciativa busca reducir la exposición de la compañía a la volatilidad de los precios del combustible marítimo, en un contexto de mayores costos logísticos para la industria, informa Reuters.

La tecnología, basada en velas cilíndricas de rotor de aproximadamente 35 metros  de altura, permite aprovechar la energía eólica durante travesías transoceánicas, logrando ahorros de hasta un 10% en el consumo de combustible, dependiendo del buque. Así lo explicó Rafael Fischer, gerente general de shipping de la compañía, quien subrayó que la eficiencia energética se ha convertido en un eje clave para mitigar el impacto de las fluctuaciones en los precios del bunker.

“Una mayor eficiencia energética implica depender cada vez menos del combustible, lo que reduce el impacto de cualquier variación en sus precios”, afirmó el ejecutivo, en declaraciones realizadas a bordo de una de estas naves atracada en el puerto de Tubarão, en el estado de Espírito Santo.

Actualmente, la compañía cuenta con ocho buques equipados con este sistema, resultado de una estrategia desarrollada durante la última década orientada a disminuir emisiones y mejorar la eficiencia operativa. Esta hoja de ruta ha permitido a la minera amortiguar parcialmente los efectos del alza en los precios de los combustibles, impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

El control de los costos de flete es un factor crítico para Vale, considerando que gran parte de sus exportaciones de mineral de hierro se destinan a China, donde compite directamente con proveedores australianos. “Tenemos una desventaja geográfica frente a nuestros competidores, por lo que estamos utilizando la innovación como una palanca para mitigar ese efecto”, sostuvo Fischer.

Apuesta por flexibilidad energética

En paralelo a la incorporación de velas rotor, la compañía avanza en dotar a su flota de mayor flexibilidad en el uso de combustibles. En esa línea, recientemente anunció un acuerdo de fletamento a 25 años con Shandong Shipping Corporation para la construcción de dos de los primeros buques transoceánicos propulsados por etanol y equipados con velas.

Estas naves estarán diseñadas para operar también con metanol o combustible convencional, además de contemplar futuras conversiones a gas natural licuado y amoníaco, ampliando así el abanico energético disponible.

“En el futuro tendremos la opción de utilizar al menos cinco combustibles, lo que nos otorga flexibilidad para adaptarnos a distintos escenarios y condiciones de mercado”, concluyó Fischer.

Por MundoMaritimo

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