Vale y Shandong Shipping Corporation sellaron un acuerdo para la construcción de dos nuevos buques Guaibamax propulsados por etanol, cuya entrega está prevista a partir de 2029. Se trata de un hito sin precedentes para el transporte global de mineral de hierro, pues es la primera vez en la industria marítima que el etanol se utilizará como combustible principal en un buque de navegación oceánica.

Con el potencial de reducir las emisiones de carbono en aproximadamente un 90% en comparación con el uso de fuel oil pesado, comúnmente utilizado en el transporte marítimo, la iniciativa refuerza el compromiso de Vale de disminuir sus emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor y de promover la descarbonización en el sector marítimo, en línea con los debates en curso en la Organización Marítima Internacional (OMI).

El acuerdo entre Vale y Shandong contempla contratos a 25 años para la construcción de dos buques, con opción a unidades adicionales. La adopción de estos buques Guaibamax de segunda generación, de 340 metros de eslora y con una capacidad de 325.000 toneladas, forma parte de la estrategia multicomustible de la minera brasileña. Además de etanol, estas naves podrán utilizar metanol y fuel oil pesado, y su diseño también permite su conversión para operar con gas natural licuado (GNL) o amoníaco.

“Los esfuerzos pioneros de Vale hacia la descarbonización en el transporte marítimo están guiados por una estrategia que combina flexibilidad y eficiencia. El uso de etanol como combustible en los buques que transportan nuestro mineral, combinado con la adopción de velas rotor para aprovechar la energía del viento, sitúa a Vale en una posición única para la transición energética del transporte marítimo global en las próximas décadas, al tiempo que impulsa iniciativas similares en el sector”, señaló Rodrigo Bermelho, director de Shipping de Vale.

Considerando el ciclo completo del combustible, desde su producción hasta su uso (well to wake), el etanol puede reducir las emisiones de carbono en alrededor de un 90% (en el caso del etanol de segunda generación) en comparación con el fuel oil pesado. Además del transporte marítimo, la adopción de etanol por parte de Vale en sus operaciones logísticas incluye pruebas en camiones en sus faenas y en locomotoras del ferrocarril Vitória a Minas (EFVM).

Reducción de emisiones

Los nuevos buques propulsados por etanol serán similares a otros 10 buques de doble combustible (metanol y fuel oil pesado) que Shandong entregará a Vale a partir de 2027. La segunda generación de Guaibamax estará equipada con cinco velas rotor —que aprovechan la energía del viento para reducir el consumo de combustible—, motores más eficientes, dispositivos hidrodinámicos, un generador de eje, variadores de frecuencia y pintura de silicona, entre otras mejoras en eficiencia energética. El conjunto de tecnologías aplicadas permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 15% en comparación con la generación actual de Guaibamax.

Estas tecnologías y combustibles alternativos están siendo probados en el marco del programa Ecoshipping, una iniciativa de investigación y desarrollo creada por Vale para apoyar los esfuerzos de descarbonización de la industria marítima y mejorar la eficiencia de la flota de la compañía. La flota fletada por Vale incluye buques Valemax de primera generación desde 2011, Valemax de segunda generación desde 2018 y, desde 2019, la primera generación de Guaibamax. Estas embarcaciones ya se encuentran entre las más eficientes del mundo y pueden reducir las emisiones equivalentes de CO₂ hasta en un 41% en comparación con un buque capesize estándar.

Desde 2020, Vale ha invertido alrededor de US$1.400 millones para reducir sus emisiones de Alcance 1, 2 y 3. La compañía se ha comprometido a reducir en un 15% sus emisiones de Alcance 3 al año 2035, vinculadas a su cadena de valor, que incluye la mayor parte de las emisiones del transporte marítimo, dependiendo del tipo de contrato.

Por MundoMaritimo