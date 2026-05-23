La Hidrovía Paraguay-Paraná comenzó a incorporar operaciones vinculadas al transporte de mineral de hierro desde Corumbá, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, hacia el puerto uruguayo de Nueva Palmira, en un esquema logístico desarrollado junto a la empresa LHG Mining.

Según la información difundida por la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, el sistema contempla el traslado de mineral mediante convoyes fluviales hasta instalaciones de transferencia ubicadas sobre el río Uruguay, aguas arriba de Nueva Palmira, en la denominada Zona de Alijo y Complemento de Carga Punta del Arenal Norte.

En ese punto opera una estación de transferencia flotante administrada por LHG Mining, mientras que en el puerto de Nueva Palmira la Corporación Navíos realiza operaciones de transferencia del mineral de hierro.

Las toneladas transportadas son cargadas inicialmente en Corumbá y navegan por la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta Uruguay, donde son transferidas en el antepuerto de Montevideo a naves de mayor tamaño para su exportación a mercados internacionales.

De acuerdo con los antecedentes entregados, en 2023 se realizaron los primeros transbordos en muelles públicos de la ANP y en instalaciones de Corporación Navíos en Nueva Palmira. Las operaciones fueron desarrolladas junto a LHG Mining. La compañía minera produce cerca de 10 millones de toneladas anuales de mineral de hierro y proyecta elevar su capacidad de extracción a 25 millones de toneladas en el futuro, con el objetivo de aumentar el volumen transportado hacia el océano Atlántico.

El esquema logístico considera el transporte desde Corumbá mediante convoyes de barcazas y empujadores propios de LHG. Para ello se encuentra en construcción en Brasil una nueva flota de 400 embarcaciones, inversión estimada en US$1.000 millones, que ya comenzó a arribar a la hidrovía a través del puerto de Nueva Palmira.

La operación incluye estaciones de transferencia fondeadas en Punta del Arenal, bajo jurisdicción de la ANP, donde las barcazas descargan el mineral mediante grúas y cintas transportadoras hacia buques tipo Panamax de hasta 45.000 toneladas.

Posteriormente, las cargas son transferidas desde la estación madre ubicada en la Zona de Transferencia ZT1 del antepuerto de Montevideo hacia buques de ultramar para completar la operación de exportación.

El proyecto también contempla trabajos para mejorar la navegabilidad de la hidrovía. Entre ellos se incluye el dragado de 13 puntos críticos entre Corumbá y el sur de la Hidrovía Paraná-Paraguay, iniciativa que busca incrementar las cargas movilizadas por la vía fluvial.

Según la información , Brasil definió como política prioritaria el fortalecimiento de sus hidrovías para exportación, con el objetivo de reducir la circulación de camiones en rutas terrestres.

La ANP indicó además que el desarrollo de estas operaciones impacta directamente en servicios asociados a la actividad portuaria y fluvial, entre ellos amarre de embarcaciones, abastecimiento y transporte de tripulaciones en el entorno de Nueva Palmira.

Por MundoMaritimo