Una delegación formada por más de 30 empresas de la comunidad logístico-portuaria de Bilbao- encabezada por la Autoridad Portuaria y Uniport, su clúster logístico multimodal- participará nuevamente en Breakbulk Europe, el principal evento mundial de la carga breakbulk (o fraccionada) )y de proyecto que se celebra en Róterdam entre el 16 y 18 de junio, y reúne a más de 12.000 profesionales de más de 120 países.
Desde el stand situado en el Hall 1 E25-F24, ofrecerán un amplio espacio de exposición, encuentro y reunión donde la comunidad logístico multimodal del puerto de Bilbao mostrará su alta especialización en todas las áreas y capacidades que demanda una logística tan exigente como es la de la carga breakbulk y de proyecto, así como las infraestructuras y equipamientos que hacen del puerto de Bilbao un referente europeo en lo que a este tipo de tráficos se refiere.
En el stand del puerto de Bilbao, además de la propia Autoridad Portuaria, se darán cita terminales, navieras, consignatarios, transitarios, empresas de transporte especial, empresas industriales, gestión aduanera… y todo tipo de servicios anexos que completan una oferta logística integral para la industria más avanzada.
La carga breakbulk supone el 11% de la carga movilizada por el puerto de Bilbao. En 2025 se movilizaron 3.405.175 toneladas de este tipo de bienes, de las cuales 1.186.649 correspondieron a carga Ro-Ro. Destacaron los productos siderúrgicos, papel y pasta, maquinaria y materiales de construcción. Entre su amplia diversidad de mercados, tanto de corta como de larga distancia, se encuentran: Bélgica, Reino Unido, República de Irlanda, Indonesia, Taiwan, India y Corea del Sur.
Dentro de la carga breakbulk destaca la carga especial y de proyecto (componentes eólicos, calderas, transformadores, autobuses, vagones de trenes, calentadores y todo tipo de piezas extrapesadas y extradimensionadas), para las que Bilbao cuenta con experimentados profesionales en lo que se refiere a su transporte, estiba, manipulación, trinca, embalaje, etc.
Cabe destacar la relevancia del puerto de Bilbao como hub eólico internacional, al contar, tanto dentro del recinto portuario como en su área de influencia, con plantas de fabricación de componentes eólicos que tienen en Bilbao su hub de exportación.
Operativa de carga y traslado
Semanalmente, el puerto de Bilbao acoge cargas de proyectos. Entre las que se han llevado a cabo este año destaca la operativa logística para la descarga, montaje y traslado de cuatro unidades que conforman la estructura de la que será la planta eFuels Demo Unit, que Petronor (grupo Repsol) levanta en uno de los muelles industriales del puerto y que estará operativa en 2027.
Esta planta forma parte de un hub de descarbonización que contará con una planta de hidrógeno renovable producido por un electrolizador de 10 MW que alimentará a la planta de combustibles sintéticos.
La estructura tenía pesos unitarios de entre 160 y 535 toneladas y alturas hasta 33 metros. Pesaba, en total, 1.200 toneladas y sobre ella se montarán todos los equipos. En la compleja operativa intervinieron 190 profesionales.
Modelo energético integrado
Como nodo clave de la Red Básica Europea de la RTE-T, el Puerto de Bilbao está desplegando un modelo energético integrado que combina el suministro de energía terrestre a través del sistema OPS (onshore power supply o cold ironing) financiada por la UE, la generación de energías renovables y el almacenamiento y el uso compartido de energía.
La Autoridad Portuaria está desplegando, concretamente, 11 puntos de conexión OPS en terminales de contenedores, Ro-Ro, Ro-Pax y cruceros. La capacidad eléctrica instalada aumentará de 30 MW a 60 MW para 2026, con una hoja de ruta hacia los 175 MW para 2030.
Paralelamente, desarrolla una estrategia de generación propia de energía, combinando energía solar y eólica, lo que le permitirá ofrecer a las navieras electricidad verde a precios competitivos. De este modo, Bilbao será el primer puerto del Atlántico plenamente Alternative Fuels Infrastructure Regulation Ready (AFIR) ready, capaz de suministrar energía 100% ecológica a los buques atracados.
En línea con esta política de descarbonización, en diciembre el Puerto de Bilbao se ha unido a la Alianza Net-Zero Mar, la asociación para impulsar la descarbonización y electrificación del sector marítimo-portuario en España.
Puerto Bilbao y su comunidad logístico-portuaria llevan propuesta competitiva y sostenible a Breakbulk Europe
Uniport Bilbao se reúne con el alcalde de Bilbao y asiste a la feria internacional de productos del mar congelados
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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