Uniport, el clúster logístico multimodal del País Vasco, en España, celebró el 24 de junio su primera asamblea general del año, contando con el respaldo tanto de las entidades públicas como de las empresas privadas en su objetivo de promocionar y mejorar la competitividad del puerto de Bilbao y sus servicios, como infraestructura clave para la internacionalización de la economía vasca. Un respaldo que ha alcanzado el número de 150 empresas e instituciones asociadas y comprometidas con este sector.
Desde el clúster destacaron que el papel de la logística multimodal en las cadenas de suministro requiere que el trabajo de Uniport se proyecte más allá del recinto portuario para cubrir con éxito las necesidades del cliente, desde la fabricación hasta la entrega final.
Como destacó su presidente, Felipe Jaber Bringas, “las sinergias entre el tren, el camión y el buque son esenciales para que la mercancía llegue a su destino a tiempo y en condiciones seguras. Por lo tanto, necesitamos buenas carreteras y conexiones ferroviarias adecuadas”.
En este sentido, Felipe Jaber Bringas se congratuló por que la Variante Sur de Mercancía ya esté en marcha. “Es una infraestructura estratégica, cuyos beneficios se extenderán tanto para el Puerto como para la competitividad logística de todo el norte de España. Es importante que se valore que lo que conseguimos para el Puerto de Bilbao, lo que trabajamos las empresas de la comunidad portuaria para su mejora, tiene repercusiones más allá de los límites físicos del puerto. Hay un bien común para la economía general en todos los retos que afrontamos”.
Amplia área de influencia
Uniport destacó que el Puerto de Bilbao moviliza el equivalente al 139% del comercio marítimo total del País Vasco, dando una idea del alcance de su área de influencia porque se trata de un puerto cuyo hinterland es más extenso que la propia Comunidad Autónoma del País Vasco.
Durante la asamblea, se destacó que, en el primer semestre del año, Uniport ha estado presente en numerosos encuentros nacionales e internacionales abriendo puertas y generando oportunidades. Solo en los dos últimos meses han participado en Intermodal Brasil; en el Salón Internacional de la Maquinaria de Zaragoza; en WindEurope Madrid; en Logismed Casablanca; en Liverpool con una misión comercial propia y en Breakbulk Rotterdam, una de las citas más importantes del sector en la que participaron más de 30 empresas asociadas a Uniport. “En estos encuentros se ha llevado por el mundo el nombre de Bilbao, de Bizkaia y de Euskadi”, señaló Felipe Jaber Bringas.
“En estos viajes comprobamos que Bilbao sigue gozando de una excelente reputación. Cuando hablamos de nuestro puerto y de nuestra comunidad logística, hablamos de profesionalidad, confianza y capacidad de cumplimiento. Son valores que debemos seguir cuidando cada día”, enfatizó. Destacó, asimismo, el valor de trabajar juntos y las señales de dinamismo, como son el crecimiento de la movilización de carga y las recientes inversiones que se están llevando a cabo.
Entre los desafíos importantes del sector se encuentra el relevo generacional “porque se necesita atraer talento, acercar nuestro sector a los jóvenes y mostrarles las oportunidades profesionales que ofrece una actividad esencial para nuestra economía, que ofrece más estabilidad y capacidad de promoción”.
Por MundoMaritimo
Uniport Bilbao acelera su agenda promocional con presencia en Brasil, Zaragoza, Madrid y Casablanca
El puerto de Bilbao se presenta en Brasil como la puerta atlántica para América Latina en el sur de Europa
3720 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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