Los servicios relacionados con los océanos se han convertido en el principal componente del comercio oceánico mundial, superando por primera vez a los bienes, de acuerdo con nuevos datos difundidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con motivo del Día Mundial de los Océanos.
Según el organismo, el comercio de servicios relacionados con el océano alcanzó los US$1,44 billones en 2025, equivalente al 58% del comercio oceánico total, estimado en US$2,5 billones. La cifra representa un aumento significativo respecto de 2020, cuando los servicios concentraban el 47% de esta actividad económica.
La transformación ha sido impulsada principalmente por el turismo marino y costero, el transporte marítimo de carga y los servicios portuarios. El turismo marino y costero se mantuvo como la principal exportación de servicios oceánicos, alcanzando US$785.000 millones, más de la mitad del comercio mundial de servicios vinculados al océano. Le siguió el transporte marítimo de bienes, con US$487.000 millones.
UNCTAD destaca que esta evolución representa una recuperación significativa tras el impacto de la pandemia de COVID-19. En 2020, el turismo marino y costero internacional se contrajo un 70%, reflejando la vulnerabilidad de la economía oceánica frente a perturbaciones globales. El organismo advierte que el sector continúa expuesto a factores como las tensiones geopolíticas, los conflictos y las interrupciones en rutas marítimas estratégicas.
Aunque el crecimiento del comercio de servicios oceánicos se moderó al 3% en 2025, frente al 12% registrado en 2024, la actividad mantiene una trayectoria expansiva.
Los bienes oceánicos superan el billón de dólares
Pese al creciente protagonismo de los servicios, el comercio de bienes relacionados con el océano también mostró un desempeño positivo. En 2025 superó el billón de dólares, registrando un crecimiento del 8%.
La actividad estuvo liderada por los buques y equipos portuarios, con US$414.000 millones, seguidos por las manufacturas de alta tecnología, con US$402.000 millones. La pesca y la acuicultura aportaron US$209.000 millones, mientras que los minerales marinos alcanzaron US$2.000 millones.
No obstante, UNCTAD señala que gran parte del valor económico generado por los productos oceánicos se captura más allá de las materias primas, especialmente a través de actividades de manufactura, procesamiento y servicios asociados.
En este contexto, el organismo destaca que las economías en desarrollo tienen la oportunidad de fortalecer los vínculos entre los recursos marinos, los servicios, la industria y los proveedores locales, permitiendo una mayor diversificación exportadora y generación de valor agregado.
La recomendación adquiere especial relevancia para los pequeños Estados insulares en desarrollo, donde las limitaciones de conectividad y los altos costos para desarrollar capacidades manufactureras a gran escala dificultan la expansión económica. Según UNCTAD, las estrategias integradas de economía azul pueden contribuir a diversificar exportaciones, generar empleo y proteger los ecosistemas marinos de los cuales dependen estas economías.
Investigación marina lidera el crecimiento
El informe también destaca el creciente interés por la innovación vinculada al océano. Aunque la investigación y el desarrollo marino continúan representando una porción relativamente pequeña del comercio de servicios oceánicos, constituyeron el segmento de mayor crecimiento en 2025, con una expansión del 9%.
La tendencia refleja una mayor atención hacia iniciativas relacionadas con datos marinos, monitoreo de ecosistemas y tecnologías destinadas al uso sostenible de los recursos oceánicos, así como a la implementación de acuerdos internacionales sobre biodiversidad marina.
En este ámbito, Ashok Adicéam, director ejecutivo de Mission Neptune, afirmó que “el océano es la frontera menos explorada de la Tierra, pero podría contener respuestas a los desafíos más importantes de este siglo”.
Asimismo, sostuvo que “nuestro desafío ya no consiste únicamente en generar conocimiento, sino en garantizar que el conocimiento, la tecnología y la exploración se conviertan verdaderamente en bienes públicos globales compartidos”.
UNCTAD concluye que la salud de los ecosistemas marinos será un factor central para el desarrollo futuro de la economía oceánica y para la capacidad de los países de aprovechar de forma sostenible las oportunidades que ofrece este sector.
Por MundoMaritimo
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