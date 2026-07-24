El comercio internacional continúa mostrando una sólida recuperación durante 2026, impulsado principalmente por el intercambio de bienes. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de mayores presiones sobre la logística global, el transporte marítimo y las cadenas de suministro, según el más reciente informe Global Trade Update publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
De acuerdo con el organismo, el comercio mundial de bienes alcanzó aproximadamente US$13,7 billones durante el primer semestre de 2026, un incremento interanual de 12,5%, mientras que el comercio de servicios avanzó 10,5%. En conjunto, el intercambio global habría aumentado cerca de US$2 billones en los primeros seis meses del año y se encamina a registrar un nuevo máximo histórico.
UNCTAD advierte que buena parte de este incremento responde al aumento de los precios y no necesariamente a un mayor volumen físico de carga. Las interrupciones en la navegación por el Estrecho de Ormuz, junto con las tensiones en Medio Oriente, elevaron los precios de la energía y encarecieron el transporte, la logística y la producción, impulsando una aceleración de la inflación del comercio internacional durante la primera mitad del año.
Para la industria marítima, esto significa mayores costos operacionales, tarifas de transporte más elevadas y una mayor incertidumbre en la planificación de las cadenas logísticas.
Asia lidera el dinamismo comercial
El informe identifica a Asia Oriental como el principal motor del crecimiento mundial.
Economías como China y la República de Corea registraron las mayores expansiones tanto en exportaciones como en importaciones, impulsadas por la fuerte demanda de productos vinculados a la inteligencia artificial, los semiconductores, las baterías y los vehículos eléctricos.
Por el contrario, otras regiones mostraron un comportamiento más moderado, evidenciando un crecimiento desigual entre mercados.
Nuevos desafíos para el transporte marítimo
Desde la perspectiva logística, UNCTAD advierte que el comercio internacional continuará enfrentando importantes riesgos durante el segundo semestre de 2026.
Entre ellos destacan:
El organismo sostiene que las empresas continúan reforzando la resiliencia de sus cadenas logísticas mediante la diversificación de proveedores, mayores inventarios e inversiones en infraestructura logística, en lugar de reducir su actividad comercial.
Aunque el informe no analiza directamente el desempeño portuario, sus conclusiones tienen implicancias relevantes para la actividad marítima. El aumento de los costos logísticos, la reorganización de las rutas comerciales y el desarrollo de nuevas rutas internacionales incrementarán la importancia de los puertos como centros de conexión entre transporte marítimo, terrestre y ferroviario.
Asimismo, la necesidad de reducir tiempos de tránsito y mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro continuará impulsando inversiones en infraestructura, digitalización y eficiencia operacional de los terminales.
La inteligencia artificial impulsa el comercio
Otro de los aspectos destacados del informe es el fuerte crecimiento del comercio asociado a tecnologías de alto valor agregado.
Durante el primer trimestre de 2026 sobresalieron los incrementos en el intercambio de minerales críticos (+38%), semiconductores (+25%), electrónica (+18%), tecnologías de la información (+14%), baterías (+15%) y vehículos eléctricos (+11%), sectores que UNCTAD identifica como los principales motores del comercio internacional en los próximos años.
Un comercio más grande, pero también más complejo
UNCTAD concluye que el comercio mundial continuará expandiéndose durante 2026, aunque de manera cada vez más heterogénea entre regiones y sectores. La combinación de tensiones geopolíticas, costos logísticos elevados y cambios en las políticas comerciales está reconfigurando las cadenas de suministro globales y acelerando la búsqueda de mercados, proveedores y corredores logísticos alternativos.
Para la industria marítimo-portuaria, el escenario confirma que la competitividad dependerá cada vez más de la capacidad para adaptarse a un entorno donde la eficiencia logística, la conectividad y la resiliencia operativa serán factores decisivos para sostener el crecimiento del comercio internacional.
Por MundoMaritimo
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