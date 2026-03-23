El informe Global Trade Update de marzo de la UNCTAD, titulado “Reformar las normas comerciales para impulsar el desarrollo”, analiza el rol que ha tenido el sistema multilateral de comercio en la economía global, destacando su aporte en la reducción de barreras, la expansión del comercio internacional y el crecimiento económico en diversas regiones. No obstante, advierte que en los últimos años este marco ha perdido previsibilidad, en un contexto donde algunas economías han adoptado medidas comerciales alineadas con objetivos industriales, de seguridad nacional y competencia geopolítica, aumentando la incertidumbre en el acceso a los mercados.

En este contexto, el documento enfatiza en la urgencia de avanzar en la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el marco de la 14ª Conferencia Ministerial (CM14), que se celebrará entre el 26 y 29 de marzo de 2026 en Camerún, con el fin de fortalecer su funcionamiento. Destaca que este proceso debe integrar las necesidades de las economías en desarrollo, garantizando acceso a mercados, un sistema eficaz de controversias y el impulso del comercio como motor de desarrollo sostenible.

En esa línea, el informe advierte que persisten brechas importantes, particularmente en los países menos adelantados, que enfrentan barreras para integrarse plenamente al comercio global y mantienen una baja participación, especialmente en servicios. “Se propone avanzar en una reforma que fortalezca el acceso a mercados, mejore las reglas en servicios, refuerce el trato especial y diferenciado y promueva una mayor cooperación multilateral para reducir barreras y facilitar su integración”, indica la UNCTAD.

Mecanismos debilitados

El organismo advierte que el principio de la Nación Más Favorecida (NMF), pilar histórico de la OMC, enfrenta crecientes tensiones en un escenario comercial más fragmentado. Este mecanismo, que garantiza la no discriminación y un acceso uniforme a los mercados, ha sido clave para que incluso las economías más pequeñas se beneficien de reducciones arancelarias y reglas previsibles. Sin embargo, el auge de acuerdos bilaterales, iniciativas plurilaterales y medidas comerciales asociadas a seguridad o sostenibilidad está desplazando progresivamente este enfoque hacia formas de integración más selectivas.

En este contexto, la UNCTAD alerta que la erosión de la NMF debilita la previsibilidad del sistema y limita la participación de los países en desarrollo en nuevas redes comerciales, aumentando el riesgo de marginación. Como respuesta, el organismo plantea que las iniciativas emergentes deben ser transparentes, inclusivas y abiertas a la adhesión progresiva, con criterios claros y mecanismos que faciliten la incorporación de economías con menores capacidades. Mantener el equilibrio entre integración diferenciada e inclusión será clave para evitar una mayor fragmentación del sistema multilateral y resguardar su carácter no discriminatorio.

Acceso a mercados bajo presión

Por otro lado, el informe subraya que el acceso predecible a los mercados es un pilar del sistema multilateral y clave para el desarrollo. No obstante, la UNCTAD advierte que esta estabilidad se ha deteriorado en un contexto de creciente incertidumbre. “La incertidumbre en la política comercial ha alcanzado niveles récord, reflejando un entorno en el que aranceles, controles a las exportaciones, restricciones tecnológicas y revisiones a la inversión se aplican con mayor frecuencia y, muchas veces, sin marcos multilaterales transparentes”.

Frente a ello, el organismo propone reforzar las disciplinas multilaterales, aumentar la transparencia y restablecer un sistema eficaz de solución de controversias. Además, advierte sobre la necesidad de rehabilitar un sistema plenamente operativo, accesible y vinculante, que asegure igualdad de condiciones, especialmente para los países en desarrollo, y refuerce la previsibilidad del comercio global.

Desarrollo como eje central

De acuerdo con la UNCTAD, y de cara a la próxima MC14, los países en desarrollo han reforzado el llamado a que la OMC avance en compromisos concretos en áreas clave como agricultura, servicios y nuevas dinámicas del comercio global. La falta de avances en estos ámbitos no solo limita el aprovechamiento de oportunidades comerciales, sino que también profundiza brechas estructurales en seguridad alimentaria, diversificación productiva e integración en cadenas de valor.

En este contexto, plantea el organismo, la agenda del siglo XXI —marcada por la digitalización y la transición hacia economías bajas en carbono— involucra tanto riesgos como oportunidades, especialmente para las economías con menor capacidad de adaptación. “Sin reglas claras, inclusivas y no discriminatorias, existe el riesgo de que estos países queden rezagados frente a nuevas formas de comercio y estándares emergentes”, apunta la UNCTAD.

Por ello, el desafío central de la reforma de la OMC, según el organismo, radica en situar el desarrollo en el centro del sistema multilateral. Fortalecer la solución de controversias, asegurar un acceso predecible a los mercados y garantizar una participación efectiva en las nuevas áreas del comercio.

Por MundoMaritimo