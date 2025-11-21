El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) determinó que un cable suelto en el sistema eléctrico del buque fue el origen de la serie de fallas que condujeron a la colisión del portacontenedores “Dali” contra el puente Francis Scott Key en Baltimore, en marzo de 2024. El accidente dejó seis trabajadores fallecidos y destruyó por completo la estructura vial, informó Reuters.

Según el informe final, el cable, que no pudo insertarse completamente debido al banderín de identificación, generó una conexión deficiente que permitió que un interruptor se abriera de forma inesperada. Esto desencadenó dos apagones consecutivos, dejando al buque sin propulsión ni gobierno en un momento crítico de la maniobra.

La presidenta del NTSB, Jennifer Homendy, comparó la complejidad de la investigación con “encontrar una aguja en un pajar”, destacando que el equipo tuvo que revisar miles de cables junto al fabricante HD Hyundai Heavy para identificar el fallo.

Deficiencias estructurales

El NTSB también señaló que la magnitud del colapso estuvo influida por la falta de protecciones contra impactos de buques de gran porte, medidas que podrían haberse implementado si la Autoridad de Transporte de Maryland hubiera realizado una evaluación de vulnerabilidad. Esta carencia dejó al puente expuesto a daños catastróficos ante un evento como el registrado.

Los costos de la estructura de reemplazo han aumentado considerablemente. Inicialmente estimada entre US$1.700 y US$1.900 millones, la nueva proyección estatal sitúa el valor entre US$4.300 y US$5.200 millones, con apertura al tráfico vial prevista recién para fines de 2030. Entre las razones del alza se incluyen una nueva configuración de altura y longitud, además de un sistema reforzado de protección de pilas.

Recomendaciones operativas y responsabilidades en debate

El organismo recomendó a los operadores realizar inspecciones periódicas de tableros de alta tensión y adoptar mejoras que permitan una recuperación más rápida ante cortes de energía, un fenómeno que —según el propio NTSB— el “Dali” había experimentado incluso durante mantenimientos previos y minutos antes del siniestro.

Asimismo, el NTSB llamó al fabricante Hyundai Heavy a reforzar los métodos de instalación de etiquetas en cables para evitar fallas de inserción que puedan derivar en desconexiones críticas.

Por su parte, HD Hyundai afirmó haber entregado en 2015 una nave “segura y con sistemas automatizados y redundancias críticas”, señalando que el armador y operador habrían anulado algunas de esas protecciones. La compañía agregó que no existía evidencia de un cable suelto al momento de la entrega y que cualquier desprendimiento con el paso del tiempo debió ser detectado mediante mantenimiento rutinario.

Puentes vulnerables y nuevas alertas para la seguridad marítima

El accidente abrió un debate más amplio sobre la seguridad de puentes expuestos al tránsito marítimo. El NTSB advirtió que el puente Key —al igual que muchas infraestructuras similares— carecía de un sistema de alerta para impedir el acceso de vehículos ante situaciones de emergencia.

En marzo, la entidad solicitó evaluaciones urgentes de seguridad para 68 puentes en 19 estados, incluyendo estructuras icónicas como el Golden Gate, el puente de la Bahía de Chesapeake, el Brooklyn Bridge y el George Washington Bridge. El martes, el organismo recomendó avanzar hacia sistemas de advertencia automáticos que se activen ante una amenaza inminente.

La revisión se centra en puentes construidos antes de 1991, con tráfico frecuente de buques oceánicos y sin evaluaciones de vulnerabilidad documentadas.

Investigación penal en curso

El NTSB reiteró que el “Dali” perdió energía cuatro minutos antes del impacto, cuando varios interruptores se dispararon y dejaron sin alimentación eléctrica a la mayoría de los sistemas de a bordo, a apenas un kilómetro del puente.

Además de la investigación técnica, el FBI mantiene una pesquisa criminal relacionada con el colapso. Según Homendy, parte de la tripulación del buque permanece en Estados Unidos mientras avanzan las diligencias.

