Los buques tanque y graneleros están enfrentando esperas de hasta tres días y medio para ingresar al Canal de Panamá, ya que la guerra con Irán ha provocado un aumento en el tránsito por la vía, llevando incluso a que una nave pague US$4 millones adicionales para saltar al frente de la fila, reporta Bloomberg.

La fila en la vía interoceánica—la más extensa desde la histórica sequía de 2023-2024 que redujo los tránsitos— ha crecido debido al cierre de facto del Estrecho de Ormuz, lo que ha estrangulado el transporte marítimo de petróleo, gas natural, fertilizantes y productos químicos desde los países del Golfo Pérsico. En respuesta, los comparadores que buscan suministros alternativos están recurriendo al Canal de Panamá para enviar esas cargas hacia mercados en Asia y otros destinos.

Un buque tanque que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) aceptó pagar US$4 millones en una reciente subasta del canal para acelerar su tránsito, según fuentes familiarizadas con el asunto que pidieron a Bloomberg no ser identificadas. Esto representa un fuerte aumento respecto a la cifra de menos de US$1 millón que algunos buques pagaban para evitar la fila a comienzos de marzo, durante las primeras semanas del conflicto con Irán.

La tarifa de subasta se suma al costo habitual de transitar por el canal, que puede alcanzar cientos de miles de dólares, dependiendo del buque y su carga.

Los buques que cuentan con una reserva para ingresar al canal no necesitan esperar en la fila, siempre que arriben en el horario asignado, señaló un representante de la vía en una declaración enviada por e-mail. La mayoría de las naves arriba a la vía con una reserva previa.

“Los tránsitos por el canal se han intensificado en las últimas semanas debido al aumento de los flujos de exportación desde Estados Unidos de diversos cargamentos, lo que ha generado una mayor congestión”, señalaron analistas de Clarksons Securities en una nota.

“El reciente resultado de una subasta adjudicada a un buque de GLP refleja cambios temporales del mercado y no responde a una tarifa fijada por el Canal de Panamá”, indicó la Autoridad del Canal de Panamá en una respuesta enviada por correo electrónico a Bloomberg. “Los valores de las subastas se determinan por múltiples factores, incluyendo la urgencia y prioridades comerciales de los clientes, así como las condiciones generales de oferta y demanda en el comercio global, además de considerar variables como las tarifas de flete y los precios del combustible”, agregó.

El tiempo de espera corresponde a la mediana en un período de siete días para toda la carga comercial, según datos que incluyen a buques con y sin reserva en ambos sentidos.

“Se espera que la competencia por los tránsitos se mantenga firme, sosteniendo primas elevadas en el corto plazo”, apunta un informe de Odin Marine Group.

A casi siete semanas del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, las naciones asiáticas que normalmente dependen en gran medida del crudo, gas y materias primas del Golfo Pérsico están recurriendo cada vez más a Estados Unidos como proveedor alternativo. La escasez de GLP ha resultado particularmente aguda en países como India, donde este combustible se utiliza ampliamente para la cocina doméstica.

Por MundoMarítimo