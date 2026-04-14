En Chile, uno de cada dos estudiantes de 4° básico no comprende lo que lee, según el SIMCE 2025. Frente a este escenario, comenzó a implementarse el programa “Primero LEE” en la Escuela República de Uruguay de Valparaíso, impulsado por Ultraport junto a la Fundación Crecer con Todos.
Con trabajo directo en la sala de clases y acompañamiento a docentes, la iniciativa busca fortalecer la lectura y escritura comprensiva desde las primera etapa de la educación escolar.
El programa no solo entrega materiales. Se integra al trabajo diario en el aula y refuerza habilidades como la comprensión lectora, el vocabulario y la expresión escrita, con apoyo constante a los profesores.
Durante este año, beneficiará a 32 escolares de 1ero básico, con un trabajo sostenido en el tiempo y adaptado a la realidad de cada comunidad educativa, para el 2027 extender el conocimiento hasta el 2do nivel.
Esta escuela se suma a una alianza que ambas organizaciones mantienen desde 2020 y que ya ha beneficiado a cerca de 1.827 estudiantes en Mejillones y Valparaíso. Los resultados han sido concretos. En Valparaíso, los alumnos que participaron desde 2020 aumentaron en 17 puntos sus resultados SIMCE, incluso en un contexto marcado por la pandemia.
Al respecto, David Álvarez, gerente Ultraport Valparaíso, señaló que: “Aprender a leer bien es mucho más que una habilidad escolar; es una herramienta que abre oportunidades y transforma comunidades. En Ultraport entendemos que el desarrollo social va de la mano con el fortalecimiento de nuestro entorno, por eso impulsamos iniciativas como Primero LEE, que no solo impactan a estudiantes y docentes, sino que también generan valor en la comunidad y promueven el desarrollo de capacidades locales. Este compromiso es parte de nuestra visión estratégica: crecer junto a los territorios donde estamos presentes, potenciando tanto el capital humano como a los proveedores y actores locales”.
En tanto, la directora de la Escuela República de Uruguay, Rafaela Álvarez señaló que: “Como directora, quiero expresar mis agradecimientos por la cooperación a la Fundación Crecer con Todos. Gracias a este compromiso, nuestros niños y niñas de primero básico están dando uno de los pasos más importantes de sus vidas: aprender a leer. Este apoyo no solo fortalece sus habilidades, sino que también abre un mundo de oportunidades, sueños y futuro para cada uno de ellos”.
Por su parte, Valentina Wagenreld, directora ejecutiva de la Fundación Crecer con Todos afirmó que: “La comprensión lectora es un punto crítico del aprendizaje: un niño que no lee o no comprende lo que lee en los primeros años ve frenada toda su trayectoria educativa. Por eso es clave avanzar con soluciones integrales, que fortalezcan la sala de clases, el rol docente y el entorno educativo en su conjunto. Contar con socios comprometidos con la educación es fundamental para que estas iniciativas lleguen a más comunidades. Esta alianza demuestra que es posible generar impacto concreto donde más se necesita”.
El lanzamiento del programa se realizó en la propia Escuela República de Uruguay, donde se firmó el convenio de colaboración y se desarrolló una actividad junto a representantes de Ultraport, la fundación y la comunidad educativa.
Asimismo, en el marco del Mes del Libro que se desarrolla en abril, la escuela realizará una jornada especial con actividades de fomento lector, incluyendo cuentacuentos y una campaña interna de recolección de libros. Como parte de esta iniciativa, colaboradores de Ultraport entregarán un maletín lector con los textos reunidos, que se integrarán al trabajo en lectura dentro del establecimiento.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
Ultraport dona más de 900 libros a estudiantes de 1° y 2° básico pertenecientes a escuelas de Valparaíso y Mejillones
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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