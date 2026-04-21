En Chile, uno de cada dos estudiantes de 4° básico no comprende lo que lee, según el SIMCE 2025. Frente a este desafío, comenzó a implementarse el programa “Primero LEE” en la Escuela Luis Cruz Martínez de Arica, en el marco del trabajo conjunto entre Ultraport y la Fundación Crecer con Todos.

La iniciativa, que se inicia este 2026 en el establecimiento, busca fortalecer habilidades clave como la lectura comprensiva, el desarrollo de vocabulario y la expresión escrita desde los primeros años de escolaridad. Para ello, el programa se integra al trabajo cotidiano en la sala de clases y contempla un acompañamiento constante a los docentes.

A diferencia de otras intervenciones, “Primero LEE” no se limita a la entrega de materiales, sino que se inserta en la dinámica pedagógica del aula, reforzando el proceso de enseñanza con herramientas concretas y seguimiento en el tiempo.

Durante este año, el programa beneficiará a 40 estudiantes de 1° básico, a través de un trabajo sostenido y adaptado a la realidad del establecimiento, con proyección de extender su alcance a otros niveles en los próximos años.

La Escuela Luis Cruz Martínez se suma así a una alianza que Ultraport y Fundación Crecer con Todos mantienen desde 2020, y que ya ha beneficiado a cerca de 1.827 estudiantes en distintas localidades del país. Los resultados han sido concretos: en Valparaíso, por ejemplo, los alumnos que participaron del programa desde 2020 aumentaron en 17 puntos sus resultados SIMCE, incluso en un contexto marcado por la pandemia.

Natalia Rebolledo, apoderada de un estudiante que participará en el programa, señaló que: “Como apoderados de Primero Básico A, quisiéramos agradecer la oportunidad que se les brinda a nuestros alumnos de aprender con este libro. Valoramos profundamente que nuestros hijos más pequeños también puedan aprender con este material, que es didáctico y muy beneficioso para ellos. Según nos ha comentado la profesora, han tenido un muy buen progreso, y además a los niños les gusta mucho trabajar con él”.

En tanto, Fernando Gutiérrez, jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), destacó que: “Dentro de todas las posibilidades que tenemos como educadores, contar con este material resulta de suma relevancia. Este permite generar, tanto en docentes como en estudiantes, un camino claro y seguro hacia la comprensión lectora y la buena escritura. No se trata de avanzar a ciegas, sino de seguir un programa que guía desde las primeras etapas hasta el desarrollo de habilidades más profundas y concretas”.

Gerald Kong, gerente Ultraport Arica, señaló que: “Contar con herramientas desde temprana edad es fundamental, y estamos convencidos de que este programa aportará significativamente al desarrollo de cada uno de los estudiantes de este colegio. Para Ultraport, las personas, su cuidado y su desarrollo son una prioridad, por lo que consideramos que este aporte es un granito de arena que se fortalece y cobra mayor valor con cada año que pasa. Agradecemos sinceramente al colegio y a todas las personas que hacen posible y apoyan este programa.

El lanzamiento del programa se realizó en la Escuela Luis Cruz Martínez, donde se llevó a cabo una actividad junto a representantes de Ultraport, la fundación y la comunidad educativa.

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