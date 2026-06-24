Más del 90% del comercio exterior chileno se moviliza por mar, pero hasta hoy ningún establecimiento educacional del país ofrecía una formación que conectara directamente las operaciones portuarias con la logística exterior. Esa brecha comenzará a cerrarse en 2027, cuando el Liceo Diego Portales de Coquimbo reciba a la primera generación de estudiantes del programa diseñado por Terminal Puerto Coquimbo (TPC), Ultraport y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera durante los últimos dos años.
La nueva especialidad promoverá que los estudiantes adquieran conocimientos vinculados a la cadena logística, comercio exterior, gestión documental, operaciones de terminales portuarios, seguridad operacional, transporte y coordinación de cargas, entre otras materias fundamentales para su futura inserción laboral. La especialidad tendrá capacidad para 30 estudiantes por generación.
Uno de los aspectos centrales del proyecto será la implementación de un modelo de formación dual, que combinará la enseñanza en aula con experiencias prácticas en el terminal portuario, permitiendo a los estudiantes acercarse tempranamente al mundo laboral.
Desde Ultraport, José Miguel Fuentealba gerente de sucursal Coquimbo, señaló que: “Coquimbo tiene un potencial exportador enorme y necesita profesionales que dominen la logística completa, desde la carga hasta el cliente final. En Ultraport, como empresa experta en operaciones portuarias, reafirmamos nuestro compromiso de formar ese talento local para impulsar la economía y el futuro del comercio exterior en la región".
La gerente general de TPC, Laura Chiuminatto, destacó por su parte que: “Este proyecto refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del territorio y con la formación de las futuras generaciones. Queremos acercar a los jóvenes a una industria estratégica para la región y para Chile, entregándoles herramientas concretas para construir su futuro en un mundo que requiere profesionales cada vez más especializados”.
La iniciativa es resultado de un trabajo colaborativo desarrollado durante los últimos dos años entre las instituciones públicas y privadas participantes, que ha contemplado el diseño curricular de la especialidad, la definición de competencias técnicas y la construcción de un modelo formativo alineado con las necesidades actuales y futuras de la industria.
Desde el Liceo Diego Portales, su directora Neusy Chelmes destacó que: “La especialidad constituye un importante avance para la educación técnico-profesional de la región, al ofrecer a los estudiantes una formación alineada con una de las principales actividades productivas del territorio. Esta iniciativa busca generar oportunidades concretas de desarrollo personal y laboral para los jóvenes, fortaleciendo al mismo tiempo el capital humano local y el crecimiento de la comunidad. Hoy la propuesta está en vías de aprobación, y busca posicionar un sello no solo en las operaciones portuarias sino también en la logística exterior”.
Por su parte, Rodrigo Caro, jefe regional del Departamento de Educación de la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Educación de la Región de Coquimbo, indicó que: “Como Ministerio de Educación consideramos fundamental seguir fortaleciendo la educación pública. Esta nueva especialidad representa una oportunidad significativa para vincular la educación con las necesidades del territorio y proyectar mejores oportunidades para las futuras generaciones”.
Andrea Barraza, seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Coquimbo, destacó que: “A través de un modelo de aprendizaje práctico, los jóvenes podrán adquirir experiencia y competencias directamente vinculadas a las operaciones portuarias y la logística, abriendo puertas para su futura inserción laboral y contribuyendo al desarrollo productivo de la Región de Coquimbo”.
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