Transporte de personal, mantención de equipos, aseo, banquetería, climatización, publicidad y construcción son algunos de los servicios que proveedores locales prestan a diario a Ultraport en Arica y Valparaíso. Apoyar su crecimiento es parte del aporte de Ultraport a las ciudades donde opera, porque cuando un proveedor local se fortalece, genera empleo y dinamiza la economía de su zona. Con ese propósito, y junto a la Corporación Simón de Cirene, Ultraport puso en marcha este año “Impulsa Futuro”, programa que acaba de cerrar su primera versión.

Entre abril y septiembre, 14 proveedores participaron en seis módulos online y cuatro asesorías presenciales, en las que el equipo de Simón de Cirene trabajó directamente con cada dueño sobre su propio negocio. Los participantes fueron seleccionados a partir de entrevistas y un diagnóstico inicial, que permitió identificar las brechas de cada uno y ajustar el acompañamiento a sus necesidades.

Los cursos abordaron planificación, organización de equipos, manejo de las cuentas, aspectos legales, atención al cliente y desarrollo comercial. El objetivo fue que cada proveedor integrara estos conocimientos a su operación diaria y desarrollara las capacidades que las grandes empresas exigen a sus proveedores: formalización, orden en la gestión y capacidad de respuesta.

Aprendizajes que ya se aplican

Las actividades de cierre se realizaron el 3 de septiembre en Arica y el 8 de septiembre en Valparaíso, en las sucursales de Ultraport de cada ciudad. Participaron proveedores, equipos de Ultraport y representantes de Simón de Cirene, y cada proveedor recibió un reconocimiento por su participación.

En esas jornadas, los proveedores contaron qué cambiaron en sus negocios durante estos meses. Varios coincidieron en que hoy planifican mejor sus tareas y distribuyen con más claridad las funciones dentro de sus equipos. Otros comenzaron a usar herramientas digitales para reunir información que antes tenían dispersa, lo que les dio una visión más clara de su negocio y les permitió delegar tareas que recaían casi solo en los dueños. También incorporaron prácticas de comunicación, redes sociales y marketing, además de mejoras en facturación y coordinación del transporte.

En uno de los casos, estos cambios liberaron tiempo para otras áreas del negocio y se tradujeron en nuevos clientes. Incluso quienes llevan décadas en su rubro dijeron haber encontrado nuevas formas de ordenar su trabajo.

Leonardo Peñabravo, de Aseolimp, afirmó: “Quiero agradecer a Ultraport por la oportunidad que nos ha entregado a todos los microempresarios para compartir nuestros aprendizajes. También agradezco a Simón de Cirene, que nos ha ido guiando en este proceso y entregando herramientas para acceder a mejores oportunidades de mercado, ampliar nuestros horizontes y proyectar nuestros negocios”.

Giovanna Alvarado, representante de Transportes Pucarani, señaló: “Este proceso nos permitió revisar nuestra forma de trabajar e incorporar nuevas herramientas para hacer más eficientes nuestros procesos. También fue muy valioso compartir experiencias con otros proveedores y darnos cuenta de que podemos adaptarnos, agilizar áreas como la facturación y el transporte, y comenzar a mirar hacia nuevos mercados”.

David Álvarez, gerente de Ultraport Valparaíso, comentó: “Estos proveedores son parte de nuestra red en la ciudad, así que su avance también es el nuestro. Nos alegra escuchar cómo cada uno aplicó lo aprendido en su propio negocio”. En la misma línea, Gerald Kong, gerente de Ultraport Arica, felicitó a los participantes “por el tiempo que le dedicaron a este programa, además del trabajo diario en sus propias empresas”.

Ignacio Bernal, jefe de Control y Compliance de Ultraport, destacó: “‘Impulsa Futuro’ busca que nuestros proveedores locales incorporen capacidades que se mantengan en el tiempo y les permitan responder a las exigencias de empresas de mayor escala. Cuando ellos crecen, también crecen el empleo y las oportunidades en las ciudades donde operamos, y ese es el aporte que queremos seguir haciendo”.

Terminado el programa, los proveedores de ambas ciudades manifestaron su interés en seguir participando en nuevas instancias de formación. Ultraport, presente desde Arica hasta Punta Arenas, proyecta dar continuidad a “Impulsa Futuro” y evaluar su extensión a otras ciudades donde tiene operaciones.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.