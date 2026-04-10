En una ceremonia realizada en Valparaíso el jueves 9 de abril, Ultraport, junto a la Corporación Simón de Cirene, lanzó “Impulsa Futuro”, un programa que reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las economías locales. La iniciativa acompañará a empresas locales que ya son parte de su red de proveedores, apoyando su crecimiento y desarrollo.

Esta iniciativa, que se ejecuta por primera vez como experiencia piloto, trabajará durante 2026 con siete proveedores en Valparaíso. Las empresas participantes fueron seleccionadas a partir de un proceso de entrevistas y diagnóstico previo, que permitió identificar brechas y oportunidades de mejora en sus modelos de negocio.

El programa se desarrollará entre abril y comienzos de septiembre, contemplando un proceso integral que incluye seis clases formativas online y cuatro asesorías técnicas individuales presenciales. A través de este acompañamiento, se abordarán de manera práctica aspectos clave de la gestión y administración empresarial, con el objetivo de fortalecer la competitividad, el crecimiento y la sostenibilidad de los proveedores en el tiempo.

Trinidad Romero, directora zonal Centro de la Corporación Simón de Cirene, explicó que: “En Simón de Cirene acompañamos a organizaciones y personas a cumplir sus propósitos. Este tipo de iniciativas permite fortalecer el vínculo entre la empresa y la comunidad, impulsando a proveedores locales para que se integren de mejor manera a la cadena de valor y aporten al desarrollo del territorio”.

En la región de Valparaíso, los proveedores que participaron pertenecen a diversos rubros estratégicos: banquetería, mantenimiento de equipos, servicios de limpieza, transporte de personal, publicidad y gráficas, además de construcción y mantenimiento, reflejando la diversidad de la cadena de suministro local.

Javier Sigma, de Sociedad Sigma Niayala Limitada, comentó que: “Esta iniciativa es muy positiva, porque genera un mayor acercamiento entre la empresa mandante y los proveedores. Además, nos permite contar con más herramientas para complementar nuestro trabajo, especialmente en aspectos tecnológicos, y así avanzar en conjunto hacia mejores resultados”

En este contexto, el hito de inicio del programa también contempló un espacio de reflexión conjunta en torno al rol de las empresas en sus territorios, profundizando en el significado de ser proveedor local y en la construcción de una visión compartida de futuro entre la compañía y sus socios estratégicos, además de alinear expectativas desde el inicio del proceso.

David Álvarez, gerente Ultraport Valparaíso señaló que: “Este ha sido un proceso intenso, enfocado en seleccionar proveedores estratégicos para acompañarlos en su desarrollo y fortalecer sus capacidades. Buscamos que puedan crecer como empresas y seguir entregando servicios de calidad. Esto refleja nuestro compromiso con la región de Valparaíso, priorizando proveedores locales como una forma concreta de aportar al desarrollo del puerto y del territorio”.

La iniciativa tendrá continuidad en el norte del país, donde Ultraport replicará el programa en Arica, trabajando también con siete proveedores locales de la región, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y seguir impulsando el desarrollo de las economías locales.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.