La eficiencia de las operaciones portuarias incide directamente en el comercio exterior de Chile y en la competitividad de regiones como Coquimbo, donde el puerto convive con la ciudad y enfrenta fuertes alzas de actividad en temporada alta. Con ese desafío a la vista, Ultraport Coquimbo y la Universidad Católica del Norte (UCN) desarrollaron en conjunto tres soluciones tecnológicas para modernizar procesos de la operación.

El trabajo nació de una alianza entre la empresa y la universidad a través del Capstone Project, instancia en que estudiantes de último semestre, en este caso de Ingeniería Civil Industrial, desarrollaron su proyecto de título en una empresa. Durante cinco meses, Carolina Fierro, Javiera Guerrero y Francisco Correa trabajaron con distintas áreas de la sucursal acompañados por Lucas Escobar, encargado de Administración y Gestión de Ultraport Coquimbo.

“En Ultraport Coquimbo, creemos firmemente en las alianzas con el mundo académico como un motor de desarrollo virtuoso, pues se genera una experiencia de aprendizaje en operaciones reales, permitiendo una formación profesional centrada en casos reales, que, al mismo tiempo generan una mejora a la empresa participante”, afirma José Miguel Fuentealba, gerente de Ultraport Coquimbo.

Detalles de las soluciones tecnológicas

La iniciativa buscó automatizar procesos que se efectuaban de forma manual, especialmente en periodos de alta actividad. Tras levantar los requerimientos de cada área, el equipo construyó tres aplicaciones con Power Apps y otras herramientas del ecosistema Microsoft.

La primera gestiona el inventario y la entrega de elementos de protección personal y vestuario. Identifica a cada trabajador, registra los implementos entregados, incorpora su firma digital y mantiene un historial de asignaciones. Los datos alimentan reportes en Power BI, herramienta de Microsoft que transforma esos registros en gráficos e indicadores, lo que facilita el seguimiento por trabajador, faena o grupo laboral.

La segunda permite agendar los camiones que retiran contenedores vacíos. Los transportistas reservan un horario y entregan anticipadamente la documentación requerida, lo que posibilita revisar los antecedentes antes de su llegada, registrar los tiempos de permanencia y ordenar el flujo de vehículos en los accesos al terminal, un punto sensible por la ubicación del puerto dentro de la ciudad.

La tercera, organiza la solicitud de trabajadores para las faenas a través de una aplicación que permite seleccionar una operación, desplegar la cuadrilla asociada, ajustar la cantidad de personas requerida y enviar notificaciones automáticas a las áreas correspondientes.

Impresiones

Sobre la experiencia, Carolina Fierro, estudiante UCN, señaló: “Fue muy enriquecedora, porque nos permitió trabajar con una empresa real y enfrentarnos a desafíos que van mucho más allá de lo académico. Tuvimos que entender cómo funcionaban los procesos de la sucursal, conversar con distintas áreas y proponer soluciones que realmente pudieran aportar valor”.

Su compañero, Francisco Correa, agregó: “El trabajo conjunto me brindó la oportunidad de conocer más profundamente tanto a los equipos involucrados como la labor que desempeñan diariamente, permitiéndome comprender de mejor manera la operación portuaria y sus necesidades”.

Lucas Escobar de Ultraport valoró el resultado: “Estas soluciones permiten agilizar la gestión de distintas áreas y abren una oportunidad para seguir digitalizando procesos dentro de Ultraport. Además, el trabajo con la universidad permite que los estudiantes conozcan desde dentro una industria altamente especializada”.

Por parte de Terminal Puerto Coquimbo (TPC), Daslav Watts, subgerente de planificación, destacó la iniciativa, "en TPC valoramos las iniciativas que incorporan innovación y talento regional para fortalecer la eficiencia de las operaciones portuarias. Proyectos como este, desarrollado entre Ultraport Coquimbo y la Universidad Católica del Norte, demuestran cómo la colaboración entre la academia y las empresas permite avanzar hacia procesos más seguros, trazables y digitales, aportando a la competitividad de toda la cadena logística que opera en nuestro terminal. Como concesionario, seguiremos promoviendo un ecosistema portuario que impulse la modernización, el desarrollo del capital humano y la incorporación de soluciones tecnológicas que beneficien a nuestros clientes y a la Región de Coquimbo"

La experiencia refleja el aporte de la colaboración entre empresa privada y academia. Los estudiantes se acercaron a desafíos reales de la industria portuaria y la compañía avanzó en su digitalización, fortaleciendo el vínculo entre Ultraport Coquimbo y la UCN, además de la formación de nuevos profesionales para la región.