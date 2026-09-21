En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora Portuaria, que se celebra el 22 de septiembre, Ultraport cerró el Mes del Trabajador Portuario consolidando dos importantes avances para sus operaciones y equipos a nivel nacional: el cumplimiento de la meta de 2.000 trabajadores y trabajadoras certificados en competencias laborales por ChileValora y la implementación en todas sus operaciones de Arica a Punta Arenas de la campaña “Saca la voz por la seguridad”. Ambos hitos reflejan el compromiso de Ultraport con el desarrollo de las personas, la excelencia operacional y la sostenibilidad de la actividad portuaria.

Junto a un trabajo por casi diez años, durante este 2026, la empresa impulsó procesos de certificación en Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Punta Arenas, permitiendo reconocer formalmente las competencias de operadores, supervisores, capataces y otros trabajadores portuarios que desempeñan funciones clave para el movimiento de carga y el comercio exterior chileno.

Francisco Godoy, gerente de Personas y Desarrollo Organizacional de Ultraport, señaló: “Las personas y nuestra cultura organizacional han sido, a lo largo del tiempo, el sello que nos distingue. Nuestro propósito es cuidar a las personas y potenciar su desarrollo, impulsando el crecimiento de los principales puertos de Chile. Alcanzar los 2.000 trabajadores certificados es un hito relevante, pues refleja nuestro compromiso con su desarrollo y el reconocimiento concreto a la experiencia, el conocimiento y la contribución que realizan día a día”.

“Saca la voz por la seguridad”

Junto con este logro, Ultraport destacó la puesta en marcha a nivel nacional de la campaña “Saca la voz por la seguridad”, iniciativa que desde junio se desarrolla en todas las operaciones de la compañía, desde Arica hasta Punta Arenas, promoviendo una cultura preventiva basada en el cuidado mutuo, la comunicación efectiva y el autocuidado.

La campaña busca fortalecer la participación activa de los trabajadores en la identificación y reporte oportuno de riesgos, reforzando la convicción de que la seguridad es responsabilidad de todos y que cada persona tiene un rol fundamental en la prevención de incidentes.

A través de actividades participativas, espacios de reflexión y acciones desarrolladas directamente en terreno, la iniciativa promueve que los equipos compartan experiencias, planteen alertas y contribuyan a construir entornos de trabajo más seguros.

“La seguridad se fortalece cuando las personas se sienten escuchadas y empoderadas para actuar. Con esta campaña queremos reforzar que cada trabajador tiene la capacidad y la responsabilidad de levantar la voz frente a una situación de riesgo. Ese compromiso individual y colectivo es esencial para asegurar operaciones cada vez más seguras, eficientes y sostenibles”, precisó Francisco Godoy.

Desarrollo y seguridad para una operación sostenible

Para Ultraport, ambos hitos representan dimensiones complementarias de una misma visión: desarrollar capacidades y fortalecer una cultura organizacional donde las personas sean protagonistas.

Mientras la certificación reconoce y valida el conocimiento técnico de los trabajadores, la campaña “Saca la voz por la seguridad” fomenta la confianza y el compromiso necesarios para aplicar esos conocimientos en favor del cuidado propio y de los demás.

De esta forma, la compañía destacó que cierra el Mes del Trabajador Portuario reafirmando su compromiso con el crecimiento de las personas, la seguridad de sus equipos y la excelencia operacional que permite seguir impulsando el desarrollo de los principales puertos de Chile.