Ultraport, principal operador portuario del país inició 2026 con un balance positivo en sus operaciones mecanizadas en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, luego de cerrar 2025 con un crecimiento de 8,7% en la movilización total de carga respecto del año anterior.

Cabe mencionar que los puertos mecanizados, están diseñados para transferir grandes volúmenes de materiales mediante sistemas continuos y equipos especializados. En estos terminales la carga se moviliza a través de correas transportadoras, sistemas cerrados y equipamiento industrial que permite manejar de forma eficiente productos utilizados principalmente por la minería y la industria energética. En la región de Antofagasta, donde la actividad minera tiene un peso central, este tipo de operación portuaria cumple un rol clave para la exportación de minerales y para el abastecimiento de insumos estratégicos para la industria.

Cifras

En términos de volumen, las operaciones mecanizadas con servicios de Ultraport, específicamente en la zona de Mejillones, movilizaron más de 7,6 millones de toneladas durante 2025, lo que representa cerca del 35% de la actividad total de la empresa entre Arica y Punta Arenas.

Matías Ormazábal, gerente de Puertos Mecanizados de Ultraport, destacó que este resultado refleja el trabajo desarrollado por los equipos en la operación de este tipo de terminales. “El desempeño de Ultraport durante 2025 confirma la solidez de un modelo operativo especializado en puertos mecanizados y el trabajo de un equipo diverso y con amplia experiencia en la transferencia de distintos tipos de graneles sólidos y líquidos, lo que nos permite comenzar 2026 con buenas perspectivas”, señaló.

Durante el año pasado, los graneles concentraron la mayor parte del volumen movilizado en la mencionada región. A ellos se suma la carga líquida, que incluye productos transportados en grandes volúmenes para distintos procesos industriales.

En particular, la transferencia de graneles en Mejillones superó los 5,5 millones de toneladas, registrando un crecimiento de 10% respecto de 2024 y consolidándose como el principal aporte en volumen dentro de las operaciones mecanizadas.

Según explicó Ormazábal, estos resultados están estrechamente ligados a la actividad productiva de la zona. “En Mejillones operamos puertos mecanizados principalmente para clientes de la minería y la energía, sectores que hoy tienen un rol muy relevante en la economía del país y que requieren operaciones seguras y eficientes para movilizar grandes volúmenes de carga”, indicó.

El ejecutivo agregó que uno de los desafíos permanentes es adaptar las operaciones a las necesidades de cada tipo de carga y de cada cliente, manteniendo estándares que permitan asegurar continuidad operativa y eficiencia en los procesos.

Seguridad como eje de la operación

En los puertos mecanizados, donde intervienen sistemas de transferencia continua y equipos industriales de gran tamaño, la seguridad ocupa un lugar central en la operación diaria. En este contexto, Ultraport ha desarrollado prácticas orientadas a la anticipación de riesgos, el liderazgo en terreno y el fortalecimiento permanente de las capacidades de sus equipos.

La experiencia acumulada en la movilización de distintos tipos de graneles ha permitido consolidar procesos diseñados especialmente para este tipo de terminales, con especial atención a la confiabilidad de los sistemas de transferencia y a la gestión de riesgos críticos.

Este enfoque busca resguardar tanto a las personas que participan en las operaciones, como la continuidad de las actividades portuarias.

Durante 2026, Ultraport además cumplirá 45 años de trayectoria. De cara a este nuevo ciclo, la compañía busca proyectar su experiencia en puertos mecanizados y continuar aportando al desarrollo de las operaciones portuarias vinculadas a la minería y la energía en el país.