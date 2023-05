Ultraport Angamos realizó la ceremonia de entrega de 39 becas de estudios superiores 2023, una significativa iniciativa para la compañía que, tras un proceso de postulación y selección, fue adjudicada a trabajadores y sus hijos.

“La educación es uno de los pilares fundamentales dentro de nuestras líneas de acción, es por eso que estamos orgullosos de poder contribuir a la formación y desarrollo de las personas de nuestra comunidad, quienes son lo más importante y nuestra prioridad. Felicitamos a todos los beneficiarios de las becas estudios superiores 2023 y les deseamos el mejor de los éxitos en su futuro académico y profesional”, señaló Nelson Ojeda Morales, gerente de Ultraport Angamos.

Entre las becas otorgadas, se renovaron siete becas del 2022 entregadas a hijos de funcionarios y se sumaron otras 14 nuevas. Mientras que, para los colaboradores y colaboradoras, se otorgaron 18 becas en total, cinco renovantes del 2022 y 13 nuevas para el 2023.

Para Luis Riquelme Pinto, encargado de Maestranza de la sucursal, esta beca es una alternativa tangible para poder seguir creciendo en el rubro: “Estoy contento y orgulloso de mi, hoy puedo decir que estoy matriculado en Ingeniería en Gestión en Operaciones Logísticas. Esta es una tremenda oportunidad para todos quienes me rodean, porque gracias a este logro, podré tener más herramientas y así seguir avanzando profesionalmente en esta industria que tanto me gusta. Qué mejor que una empresa como Ultraport, pueda entregarte este tipo de financiamiento para el desarrollo formativo de sus personas y su comunidad”.

Por su parte, Yarilín Díaz Carrasco, hija de Carlos Díaz Ayala, trabajador eventual de Ultraport, menciona que, gracias a aportes como estos, estudiar no se hace una carga para la familia ni para el hijo. “Jamás pensé en llegar hasta acá. Me siento tranquila que hoy mis padres no tengan la presión de pagar mis estudios. Hoy solo me tengo que preocupar de que me vaya bien y sacar mi carrera de Mantenimiento Industrial”.

Iniciativas como estas demuestran una vez más el compromiso de Ultraport con el desarrollo de sus colaboradores y sus familias, así como su interés por fomentar la educación y el crecimiento personal y profesional.

