La experiencia en terreno es un elemento central en la formación de estudiantes técnico-profesionales, especialmente en industrias exigentes como la portuaria, donde la seguridad y el profesionalismo son fundamentales desde el primer día. En este contexto, Ultraport presentó en Mejillones una nueva edición de su Programa de Formación Dual para estudiantes del Liceo Juan José Latorre.

Tras su implementación en Ultraport Mejillones, este año el programa suma a las sucursales de Ultraport en Angamos y en el Terminal Graneles del Norte (TGN), ampliando su alcance en la localidad y ofreciendo mayores cupos para los jóvenes que se forman en materias técnicas afines a las operaciones portuarias.

El programa se desarrolla en conjunto con el establecimiento y está dirigido a estudiantes de especialidades técnico-profesionales. Durante cerca de ocho meses, los alumnos alternan su formación académica con experiencia en terreno, especialmente en áreas como electricidad y mantención mecánica industrial.

Desde 2008, más de 50 estudiantes del Liceo Juan José Latorre han realizado su práctica en la compañía, lo que refleja la continuidad del programa y su aporte a la formación de talento local.

Arlin Marchant, Gerente de Ultraport Mejillones señaló: “En Ultraport estamos felices de que se sumen dos sucursales nuestras en la comuna a esta importante iniciativa de formación conjunta, pues entendemos que la capacitación permanente es la base para construir operaciones más seguras, eficientes y profesionales. Esa misma convicción se proyecta en la formación de estudiantes, quienes a través de estas iniciativas pueden desarrollar habilidades, adquirir criterio y formarse bajo altos estándares en entornos reales de trabajo. Así, impulsamos espacios que les permiten acercarse tempranamente al mundo laboral, aprender en terreno y proyectar su desarrollo en una industria clave para el país”.

El director del Liceo Juan José Latorre Benavente de Mejillones, Lorenzo Rojas, destacó que: “Para nuestro establecimiento, este programa representa una oportunidad concreta de fortalecer la formación de nuestros estudiantes desde una mirada integral, donde el aprendizaje en aula se complementa con experiencias reales en la industria. La articulación con empresas como Ultraport y los terminales portuarios de la comuna permite que nuestros jóvenes desarrollen competencias técnicas, pero también valores como la responsabilidad, la seguridad y el trabajo en equipo”.

Por su parte, Verónica Chacón, jefe de Sustentabilidad de Puerto Mejillones, dijo que: “Estamos convencidos de que la empleabilidad nace del compromiso compartido entre la industria y la educación. Por ello, nos enorgullece impulsar el programa de formación dual junto a Ultraport, una iniciativa que permite a los estudiantes de nuestra comuna adquirir herramientas críticas y criterios técnicos en entornos reales de operación. Al abrir nuestras puertas, no solo transmitimos conocimientos, sino que forjamos profesionales capacitados bajo los más altos estándares de seguridad y eficiencia”.

La ceremonia de lanzamiento se realizó en el auditorio del establecimiento y contó con la participación de autoridades comunales, representantes del ámbito educativo, ejecutivos de la compañía, puertos y terminales de la zona, así como también estudiantes y sus familias.