Cuatro estudiantes del área técnico-profesional del Liceo Juan José Latorre ingresaron a Puerto Mejillones para iniciar su práctica profesional en Ultraport. A contar del 21 de abril y por un periodo de ocho meses, los jóvenes deberán alternar entre sus clases en el establecimiento educacional y su formación práctica en la empresa, con foco en las especialidades de Electricidad y Mantención Mecánica Industrial.

Durante esta primera semana, se llevarán a cabo actividades de inducción en seguridad y una presentación de sus funciones en Puerto Mejillones. Además, se realizará un recorrido por las instalaciones, guiado por el jefe de mantención de Ultraport, Marco Poblete, junto al equipo de HSE y los supervisores a cargo de los alumnos.

Felipe Cerda, gerente de Ultraport Mejillones, destacó que “en Ultraport valoramos profundamente la formación técnica de los jóvenes de nuestra comunidad y creemos firmemente en el impacto positivo de esta iniciativa, ya que nos permite contribuir al desarrollo profesional de nuevos talentos, fortalecer la vinculación con el entorno educativo local y formar futuros técnicos con altos estándares de seguridad y calidad”.

La iniciativa forma parte del Programa Dual que tiene Ultraport Mejillones con el establecimiento educacional. Desde 2008, ya son más de 50 los estudiantes del Liceo Juan José Latorre que han realizado sus horas de prácticas en la empresa portuaria.

Cristián Mejías, gerente de Ingeniería y Mantención de Puerto Mejillones, valoró la iniciativa ya que “permite un acercamiento con la comunidad a través de los jóvenes. Nosotros podemos ser un aporte en el crecimiento, en el desarrollo de las personas y la comunidad de Mejillones a través de este programa que genera movilidad social y es un semillero de talentos para nosotros”.

Ibling Rojas, estudiante de la especialidad de Eléctrica, indicó que esta es una experiencia nueva para ella. “Nunca he estado en el mundo laboral y, para mí, esto implica convivir en un ambiente nuevo, donde podré aprender especialmente sobre el área eléctrica, que es en la que me especializo. Había escuchado sobre Ultraport y me dijeron que era una buena empresa, por lo que me entusiasma aprender todo lo que pueda”, expresó.

Cada uno de los cuatro estudiantes cuenta con un trabajador guía asignado según su área de especialización, quien se encarga de su orientación y supervisión durante la práctica.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.