El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió por otros 90 días la exención temporal al Ley Jone (Jones Act), permitiendo que buques abanderados en el extranjero continúen transportando determinados productos entre puertos estadounidenses, aunque bajo condiciones más restrictivas que las establecidas en marzo, reporta Bloomberg.
La nueva medida, oficializada el lunes y que aún no había sido anunciada públicamente, reduce tanto el número de productos cubiertos como el alcance general de la exención. A partir de ahora, cada itinerario deberá ser evaluado individualmente, mientras que el Pentágono deberá consultar con la Administración Marítima (MARAD) sobre la disponibilidad de buques abanderados, de propiedad y gestionados por operadores basados en Estados Unidos antes de determinar si corresponde autorizar la excepción.
El alcance estará concentrado principalmente en productos energéticos. Entre las cargas incluidas figuran gasolina, jet fuel, petróleo crudo, nafta, gas natural licuado (GNL), aceite de soja y fertilizantes.
La ley Jones, vigente desde 1920, establece que los bienes transportados vía cabotaje deben movilizarse en buques estadounidenses. La extensión mantiene la posibilidad de exceptuar temporalmente este requisito y fue adoptada pocos días antes del vencimiento, previsto para el 6 de agosto, de la autorización actualmente vigente.
Desde la perspectiva del transporte marítimo, la medida busca mantener abiertos determinados flujos de cabotaje que, bajo las restricciones habituales, dependen de una flota estadounidense disponible para realizar estos servicios.
Según datos del Gobierno estadounidense citados por Bloomberg, la exención ya ha sido utilizada por decenas de buques en más de 230 tránsitos costeros. Entre ellos se registra un aumento de embarques, poco habituales en condiciones normales, desde la*Costa del Golfo de Estados Unidos hacia la Costa Oeste, además de embarques de gas licuado de petróleo (GLP) estadounidense hacia Puerto Rico.
La administración estadounidense sostiene que estas operaciones han permitido ampliar la disponibilidad de productos energéticos en mercados que normalmente dependen de suministros transportados por buques extranjeros. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, señaló que la medida busca “garantizar que nuestras Fuerzas Armadas y las industrias clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos”.
Rogers agregó que los datos muestran que la exención ha generado “un aumento significativo en las entregas nacionales de productos esenciales como gasolina, diésel y jet fuel”.
La decisión se produce mientras las disrupciones asociadas al conflicto con Irán afectan los flujos internacionales de petróleo y elevan los costos de los combustibles. Bloomberg señala que la renovada disputa entre Teherán y Washington en torno al Estrecho de Ormuz mantiene millones de barriles diarios fuera de los mercados, mientras los países recurren a inventarios almacenados y las compañías buscan nuevas fuentes de suministro.
La exención también ha generado preocupación entre los constructores navales estadounidenses y sus aliados en el Congreso, quienes sostienen que permitir una mayor participación de buques extranjeros debilita el objetivo original de la Ley Jones: fortalecer la capacidad marítima y la flota comercial estadounidense.
Por MundoMaritimo
EE.UU. extiende exención a la Ley Jones hasta agosto para facilitar cabotaje de productos energéticos
Administración de Trump prevé extender exención temporal de la Ley Jones para el cabotaje energético
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