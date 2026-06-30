Durante 2025 se reportaron 2.818 incidentes y siniestros marítimos a nivel mundial en buques superiores a 100 toneladas de arqueo bruto , cifra que representa una disminución de 535 casos respecto de 2024, equivalente a una caída cercana al 16%. Así lo precisa el “Análisis 2026 de Seguridad y Riesgos del Transporte Marítimo”, elaborado por Allianz Commercial-al que accedió MundoMaritimo- y que analiza la evolución reciente de la seguridad marítima y las principales tendencias que afectan al sector.
De acuerdo con las regiones con mayor cantidad de incidentes reportados fueron el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro, con 622 casos, seguidas por las Islas Británicas, Mar del Norte, Canal de la Mancha y Golfo de Vizcaya, con 619 incidentes. Ambas áreas concentraron cerca del 44% del total registrado entre las diez principales regiones analizadas.
En el período 2016-2025, el total global de incidentes alcanzó 28.660 eventos. Las Islas Británicas, Mar del Norte, Canal de la Mancha y Golfo de Vizcaya encabezaron el ranking con 5.953 incidentes, seguidas por el Mediterráneo Oriental y Mar Negro con 5.448 casos, y la región comprendida entre el sur de China, Indochina, Indonesia y Filipinas, con 2.603.
Respecto de las causas de los incidentes, el informe identifica al daño o falla de maquinaria como el principal factor de riesgo. Durante 2025 esta categoría representó 1.505 incidentes, equivalente al 53% del total anual. Le siguieron las colisiones entre buques, con 260 casos; incendios y explosiones, con 218; y varadas o encallamientos, con 202.
En la última década, las fallas de maquinaria acumularon 12.991 incidentes, representando el 45% del total global. Las colisiones alcanzaron 2.822 eventos, mientras que los encallamientos sumaron 2.512 y los incendios o explosiones 1.952 casos.
En cuanto a pérdidas totales, Allianz Commercial registró 43 buques perdidos durante 2025, la cifra anual más baja del período analizado.
El análisis regional muestra que el sur de China, Indochina, Indonesia y Filipinas concentraron el mayor número de pérdidas durante la última década, con 255 casos, seguidos por el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro, con 120, y Japón, Corea y el norte de China, con 67. El informe atribuye esta concentración principalmente al elevado volumen de tráfico marítimo que opera en estas zonas.
Las mayores pérdidas por tipo de buque entre 2016 y 2025 correspondieron a naves de carga general, con 328 unidades; embarcaciones pesqueras, con 141; buques de pasajeros, con 69; remolcadores, con 56; y buques químicos o de productos, con 54 pérdidas registradas.
Finalmente, las principales causas de pérdida total de buques durante la última década fueron encabezadas por el hundimiento, con 368 casos, equivalente al 41% del total. Le siguieron los incendios y explosiones, con 180 pérdidas (20%), y las varadas o encallamientos, con 169 casos (19%). Estas tres categorías concentraron aproximadamente el 80% de las pérdidas totales registradas a nivel mundial durante el período analizado.
Incertidumbre y volatilidad operativa
De acuerdo con el reporte la industria marítima mundial atraviesa un período de transformación marcado por un aumento de la incertidumbre y la volatilidad operativa, en un contexto en el que riesgos geopolíticos,interrupciones en rutas estratégicas y factores estructurales están redefiniendo el escenario para el transporte marítimo internacional.
El estudio señala que, considerando que cerca del 90% del comercio internacional se transporta por vía marítima, la seguridad operacional continúa siendo un elemento crítico para la economía global. Sin embargo, advierte que la industria enfrenta actualmente una convergencia de riesgos estructurales sin precedentes recientes, particularmente a partir del impacto de conflictos regionales sobre las cadenas logísticas internacionales.
El informe plantea que el sector se encuentra transitando hacia "un nuevo equilibrio definido por una mayor volatilidad e incertidumbre", escenario que requerirá otorgar una mayor prioridad estratégica a la resiliencia operativa por sobre los criterios tradicionales de eficiencia basada exclusivamente en costos.
Pese a este contexto, Allianz Commercial destaca que los avances alcanzados durante los últimos años en materia de seguridad marítima continúan reflejándose en las estadísticas globales. El reporte confirma que tanto las pérdidas totales de buques como el número de incidentes reportados registraron nuevas disminuciones durante 2025 respecto del año anterior.
No obstante, la entidad advierte que estos progresos continúan siendo sometidos a presión por factores sistémicos como las disrupciones derivadas de conflictos, el uso estratégico de vías marítimas, el envejecimiento de las flotas y el aumento sostenido de los costos de reparación.
Por MundoMaritimo
Incendios son una de las principales causas de pérdidas y daños en terminales portuarias
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