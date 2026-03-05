La escalada de tensiones en Medio Oriente y las restricciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz han encendido las alertas en la industria marítima , poniendo en riesgo el transporte de cerca de 30 millones de toneladas mensuales de graneles y tensionando además el transporte de carga fraccionada en la región. El eventual impacto abarca más del 7% de la demanda mundial en el segmento granelero y cerca del 5% de los volúmenes marítimos globales de carga fraccionada, en un escenario marcado por mayores primas por riesgo de guerra, alza de costos operativos y desvíos de rutas que reconfiguran los flujos logísticos, informa Drewry.
Mercado granelero bajo presión
El aumento de la inestabilidad en Medio Oriente amenaza cerca de 30 millones de toneladas mensuales del comercio mundial de graneles, equivalentes a más de 1.000 billones de toneladas-milla, poco más del 7% de la demanda global en este segmento. La región es un polo estratégico, con importaciones y exportaciones que superan cada una los 150 millones de toneladas anuales, además de unos 50 millones de toneladas de intercambio intrarregional.
Las rutas vinculadas a la zona promedian 6.000 millas náuticas hacia destinos como India, China, Estados Unidos y Europa. Más del 40% de estos volúmenes se moviliza en buques Supramax y los graneleros realizan unos 7.000 tránsitos anuales por el Estrecho de Ormuz, lo que refleja la elevada exposición ante eventuales restricciones y su impacto inmediato en la asignación de flota y la economía de los itinerarios.
El aumento de los riesgos de seguridad y de las primas por riesgo de guerra podrían derivar en cancelaciones, desvíos vía el Cabo de Buena Esperanza y mayores costos operativos, elevando la demanda de toneladas-milla. A ello se suma la presión sobre el mercado energético: una menor disponibilidad de crudo y GNL podría impulsar a Asia —que concentra cerca del 90% del consumo mundial de carbón— a incrementar sus importaciones, con efectos directos en los volúmenes globales de graneles.
Carga fraccionada en riesgo
Los incidentes en Medio Oriente han generado alta incertidumbre para los operadores de buques multipropósito y el transporte de carga fraccionada. Aunque el sector energético aparece como el más expuesto, este segmento —que representa cerca del 5% de los volúmenes marítimos globales— también enfrenta riesgos relevantes en una región donde los puerto de Jubail, en Arabia Saudita, y Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, son polos clave para carga de proyectos e industriales. La advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní al transporte marítimo de no transitar por el Estrecho de Ormuz llevó a varias naves a fondear frente a Omán.
Entre las principales exportaciones regionales figuran petroquímicos, aluminio, acero, equipos de producción de petróleo y gas, fertilizantes y materiales de construcción, mientras que las importaciones incluyen maquinaria pesada, carga de proyectos e insumos industriales. Un cierre prolongado de Ormuz tensionaría las cadenas logísticas, altamente dependientes de buques multipropósito y de graneleros handysize.
En lo inmediato, el impacto se refleja en mayores primas por riesgo de guerra, alza en costos de búnker, demoras operativas y desvíos que incrementan las tonelada-milla. Puertos alternativos podrían absorber parte de los flujos, aunque con mayores costos y limitaciones para carga sobredimensionada. A corto plazo, los daños a infraestructura en Irán frenarían proyectos energéticos, pero una eventual reconstrucción podría reactivar con fuerza la demanda de carga de proyectos, en un contexto de elevada volatilidad en fletes y seguros.
Por MundoMaritimo
