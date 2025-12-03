El avance del cese al fuego en el Mar Rojo y el incremento de portacontenedores que comienzan a retomar la ruta del Canal de Suez están configurando un nuevo escenario para el transporte marítimo de carga fraccionada. De acuerdo con estimaciones de Drewry, el retorno gradual de la navegación por la vía egipcia podría generar una mayor competencia, ejercer una ligera presión a la baja sobre las tarifas diarias y reducir la demanda de toneladas-millas para los buques de proyecto.
Aunque el optimismo crece, operadores mantienen cautela: el tránsito por Suez aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la crisis iniciada en 2023. Drewry prevé que la recuperación de la carga fraccionada será progresiva, con un restablecimiento total de los flujos y la eficiencia operativa hacia finales del primer semestre de 2026.
El regreso de los contenedores y su efecto en la carga general
Si el tránsito de portacontenedores se normaliza, el aumento repentino de buques podría derivar en congestión portuaria antes de alcanzar una estabilidad plena. Para los dueños de carga, la decisión seguirá basándose en los costos: mayores primas de seguro y peajes por Suez, o itinerarios más extensos y con mayor consumo de combustible vía el Cabo de Buena Esperanza.
Para el segmento de carga fraccionada, el retorno masivo de portacontenedores al Canal de Suez implicaría:
Impacto en el transporte de carga de proyecto
El segmento de carga de proyecto —uno de los más afectados durante la crisis debido a los desvíos prolongados de la rutas— también enfrenta una competencia creciente de las líneas navieras, que buscan captar este tipo de carga cuando disponen de espacio disponible a bordo. Algunas han optado por transportar piezas de gran tamaño aseguradas sobre flatracks en la sección central del buque.
Si la ruta del Mar Rojo queda completamente disponible, la reducción de millas navegadas liberará capacidad. En una primera etapa, esto podría reducir las tarifas de fletamento por menor utilización de flota; sin embargo, la demanda sostenida de cargas de proyecto, impulsada por proyectos energéticos e industriales, podría absorber rápidamente la capacidad adicional.
Ajustes para operadores y perspectivas del mercado
Los buques de carga general, menos expuestos a la crisis del Mar Rojo, verán reducidos sus tiempos en sus itinerarios y costos operativos si Suez se normaliza por completo. Esto podría llevar a ajustes en servicios, recaladas y programación para recuperar la eficiencia previa.
En términos generales, la reapertura total del Canal de Suez:
Por MundoMaritimo
Hutiés anuncian cese de ataques al transporte marítimo, pero navieras asumirían con cautela posible retorno al Mar Rojo
