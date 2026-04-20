El rápido crecimiento de la industria eólica ha traído consigo un aumento significativo en el tamaño de sus componentes —especialmente aspas, torres y nacelles (módulo superior de la turbina que alberga el generador y los principales equipos mecánicos)—, lo que ha complejizado su transporte marítimo y terrestre. A partir de su experiencia en siniestros, Gard advierte que los daños a estas cargas responden a un patrón recurrente de fallas técnicas y operativas que pueden mitigarse con controles más estrictos y una mejor asignación de responsabilidades.
Según el análisis, “el transporte de componentes de energía eólica presenta vulnerabilidades técnicas y operativas que requieren mayor supervisión, controles de ingeniería más robustos y una asignación más clara de responsabilidades”. Estas debilidades se manifiestan en distintas etapas del transporte, desde la estiba hasta la travesía.
Uno de los factores más críticos corresponde a las trincas (lashings). Gard subraya que, aunque estos elementos son fundamentales para la seguridad de la carga, su provisión y uso suele recaer en estibadores designados por el fletador, lo que limita el control del armador sobre su calidad. “Existe el riesgo de que los materiales certificados no cumplan con los requisitos reales de resistencia del viaje”, advierte el informe, agregando que la falta de repuestos a bordo agrava el problema en caso de fallas en ruta.
En paralelo, la seguridad contra incendios aparece como otro riesgo relevante. El uso no autorizado de trabajos en caliente por personal en tierra —sin permisos ni medidas de vigilancia adecuadas— ha provocado incidentes graves. “Estos eventos pueden escalar rápidamente y tener consecuencias severas, especialmente cuando se ven afectados componentes de alto valor como las nacelles”, señala Gard.
Las deficiencias en ingeniería y diseño estructural también figuran entre las causas más comunes de daños. Casos analizados muestran evaluaciones de aceleración inexistentes o insuficientes, configuraciones de carga improvisadas y estructuras de transporte inadecuadas. A esto se suma una instalación deficiente: “marcos de transporte desalineados generan cargas desiguales y concentraciones de esfuerzo que terminan en deformaciones estructurales y daños en las aspas”.
El clima adverso representa otro factor determinante. Las grandes superficies expuestas de las aspas hacen que las fuerzas dinámicas en condiciones de mal tiempo superen con facilidad los límites de diseño. “Muchas fallas corresponden a sobrecargas por balanceo y aceleración que exceden la capacidad estructural”, indica el reporte, advirtiendo que la falta de umbrales definidos de viento y oleaje en la planificación del viaje aumenta la exposición.
Asimismo, la manipulación durante carga y descarga continúa siendo una fuente significativa de daños. Problemas de visibilidad, coordinación deficiente y control insuficiente han derivado en impactos, movimientos descontrolados y daños durante operaciones de izaje, especialmente en condiciones de viento.
Frente a este escenario, Gard propone una serie de medidas prácticas para reducir riesgos:
Por MundoMaritimo
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