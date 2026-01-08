El tránsito marítimo por el Canal de Suez se mantiene significativamente deprimido a inicios de 2026, pese a la declaración de cese de ataques por parte de los hutíes, según datos entregados por Niels Rasmussen, Chief Shipping Analyst de BIMCO. De acuerdo con el analista, durante la primera semana de 2026 las navegaciones por la vía se situaron un 60% por debajo de los niveles registrados en el mismo periodo de 2023, antes de que las naves comenzaran a desviar sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza.
Rasmussen señaló que el último ataque registrado tuvo lugar el 29 de septiembre de 2025 y que, 43 días después, los hutíes anunciaron el fin de sus acciones contra la navegación comercial. Sin embargo, este anuncio no se ha traducido en un repunte relevante de los tránsitos a través del canal. Según Lloyd’s List, desde noviembre de 2023 se han producido 99 ataques o secuestros de buques vinculados al conflicto en el Mar Rojo.
Aunque en noviembre y diciembre de 2023 se registraron 15 ataques, las reducciones más marcadas en los tránsitos por Suez comenzaron en enero de 2024. Desde entonces, la capacidad en dwt que ha cruzado el canal se ha situado entre un 51% y un 64% por debajo de los niveles de 2023 en términos trimestrales.
Durante 2025, esta tendencia se mantuvo. “(Los tránsitos) por el Canal de Suez han sido entre un 57% y un 64% inferiores a los de 2023. En el cuarto trimestre, los tránsitos de graneleros, portacontenedores y tanqueros de crudo/de productos limpios fueron, respectivamente, un 55%, un 86%, un 32% y un 19% inferiores a los de 2023”, afirma Rasmussen.
A lo largo de 2025, la reducción del tráfico se mantuvo relativamente estable en la mayoría de los segmentos, aunque los tanqueros de productos comenzaron a regresar de forma gradual al canal, impulsados por primas de flete más elevadas. En el cuarto trimestre, los tránsitos de este tipo de naves fueron solo un 19% inferiores a los de 2023, frente a una caída del 45% registrada en 2024.
En el segmento de portacontenedores, la evasión del Canal de Suez ha sido casi total desde el inicio de los ataques. No obstante, CMA CGM anunció recientemente que algunos de sus servicios volverán a navegar por el canal a partir de este mes. Asimismo, el 19 de diciembre de 2025, el “Sebarok” se convirtió en el primer buque de Maersk en cruzar Suez desde comienzos de 2024. La naviera indicó que evalúa una reanudación gradual de la navegación por el corredor Este-Oeste, condicionada al cumplimiento de los umbrales de seguridad.
La reducción de las primas de riesgo de guerra en el Mar Rojo también podría influir en un eventual retorno de más naves a esta ruta. Según S&P Global, a comienzos de diciembre dichas primas descendieron al 0,2% del valor del casco, el nivel más bajo desde noviembre de 2023.
De acuerdo con BIMCO, una normalización de los tránsitos por el Canal de Suez parece hoy más probable que en los últimos dos años, aunque persiste la incertidumbre sobre su velocidad y alcance. Rasmussen indicó que una recuperación completa reduciría los costos operativos para las navieras, pero también disminuiría la demanda de buques, con una caída estimada cercana al 10% en el segmento portacontenedores y de entre 2% y 3% en otros sectores.
Por MundoMaritimo
