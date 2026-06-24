Las primeras señales de normalización comienzan a evidenciarse en el Estrecho de Ormuz. Datos de seguimiento marítimo muestran que varios tanqueros retomaron sus tránsitos por la estratégica vía marítima durante el fin de semana y el lunes 22 de junio, aunque el volumen de tránsito continúa muy por debajo de los niveles observados antes del inicio de la guerra el pasado 28 de febrero .
Recuperación gradual
El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán tenía como principal objetivo reabrir el Estrecho de Ormuz y aliviar una de las mayores disrupciones en el suministro energético mundial de las últimas décadas. Sin embargo, la recuperación sigue siendo progresiva.
De acuerdo con Kpler, 19 tanqueros cruzaron el Estrecho en ambas direcciones el 20 de junio, seguidos por otros 14 el 21 de junio. Hasta la mañana del 22 de junio, otros nueve tanqueros habían abandonado el Golfo Pérsico y tres habían ingresado. Estas cifras contrastan con los apenas nueve cruces registrados el 20 de junio, cuando algunas tripulaciones reportaron haber recibido instrucciones de la armada iraní para regresar.
Los datos de navegación también contradicen las declaraciones de autoridades iraníes que durante el fin de semana insistieron en que el estrecho permanecía cerrado. Aunque el tránsito ha aumentado, continúa representando solo una fracción del promedio diario de aproximadamente 125 buques que utilizaban esta ruta antes del conflicto.
La reapertura parcial también ha contribuido a aliviar la presión sobre los mercados energéticos. El precio del crudo Brent retrocedió cerca de 8% la semana pasada y se mantiene por debajo de los US$80 por barril, impulsado por las expectativas de que mayores volúmenes de petróleo y gas natural vuelvan a fluir desde el Golfo Pérsico.
Obstáculos persistentes
Pese a los avances, analistas advierten que el retorno a la normalidad tomará tiempo. Kpler estima que, si no surgen nuevos incidentes de seguridad, el tránsito podría alcanzar entre 50 y 60 buques diarios —cerca de la mitad de los niveles previos a la guerra— dentro del próximo mes.
No obstante, los flujos comerciales han cambiado significativamente desde febrero, obligando a muchos buques a reposicionarse antes de retomar operaciones regulares. Además, algunas naves requieren relevo de tripulaciones y varias instalaciones portuarias aún no han recuperado completamente su capacidad operativa.
A ello se suman las preocupaciones de seguridad. Sheila Cameron, directora ejecutiva de Lloyd’s Market Association, señaló que las tripulaciones necesitan garantías de que las minas navales han sido retiradas y claridad respecto de los procedimientos y tarifas para transitar por la zona. En tanto, Phillip Belcher, director marítimo de Intertanko, indicó que muchos tanqueros probablemente navegarán cerca de las costas de Omán e Irán para evitar posibles amenazas en el canal central del estrecho, lo que podría limitar la capacidad diaria de tránsito.
Petróleo tardará en llegar
Aunque el flujo marítimo continúe aumentando, el impacto sobre la oferta mundial de crudo tardará varias semanas en materializarse. Michael Haigh, director de investigación de materias primas de Société Générale, estima que una reapertura total hacia finales de junio no se traduciría en un alivio significativo para el mercado antes de agosto o septiembre. A ello se suma la necesidad de reconstruir inventarios globales, que según la Agencia Internacional de Energía disminuyeron en cerca de 350 millones de barriles entre marzo y mayo.
En este escenario, aunque el Estrecho de Ormuz muestra señales de reactivación, el proceso de normalización del comercio energético mundial aún enfrenta importantes desafíos logísticos, operacionales y de seguridad.
Por MundoMaritimo
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