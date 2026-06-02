La histórica institución del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso, dedicada al resguardo de la vida humana en el mar, destacó el apoyo sostenido que durante años ha recibido de TPS y de Ultramar, relación que ha permitido fortalecer sus capacidades operativas y proyectar nuevas iniciativas para enfrentar el aumento de emergencias y actividades náuticas.

Fundada hace 101 años, la organización nació inicialmente para asistir a embarcaciones a vela y clippers que quedaban varados en las costas de Valparaíso. Con el paso del tiempo, su misión evolucionó hacia el rescate de náufragos, apoyo a la autoridad marítima y labores preventivas vinculadas a bañistas y deportes acuáticos. “Siempre priorizamos la prevención y el rescate de la gente que está en el mundo acuático”, explicó Bruno Siclari, presidente de la institución, en conversación con MundoMaritimo.

Actualmente, el radio de acción del Bote Salvavidas se extiende a lo largo de la bahía de Valparaíso, desde Laguna Verde hasta Concón, aunque también han participado en operativos en lagos, ríos y lagunas de la región.

Siclari valoró especialmente la relación que la institución mantiene con TPS, vínculo que considera clave para el cumplimiento de la misión de la institución y el sostenimiento de la operación del servicio voluntario. “Es una alianza que tenemos hace ya bastantes años, más de dos décadas de apoyo constante. Yo creo que para todo este tipo de instituciones el apoyo de la empresa privada es relevante para vincular la empresa con la sociedad”, afirmó.

La relación, agregó, también posee una dimensión humana y comunitaria. “Tenemos personal, familiares y amigos que trabaja también en TPS, entonces es un vínculo bastante estrecho”, comentó.

Es así como el Bote Salvavidas entregó recientemente una distinción a Richard von Appen, presidente de Ultramar y del Directorio de TPS, en reconocimiento al respaldo brindado por ambas organizaciones a la institución. Siclari destacó que el empresario ha sido una de las figuras visibles en el fortalecimiento de esta colaboración. “No solo de TPS, también de Ultramar y sus filiales”, indicó.

Desde TPS, Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones, comentó: “El Bote Salvavidas realiza una labor que hemos podido conocer en detalle por muchos años, y como todo voluntariado, se trabaja en forma muy dedicada y silenciosa, por lo que creemos que es importante visibilizar su trabajo y que más personas e instituciones puedan hacerse parte y contribuir a este gran objetivo, que es cuidar la vida humana en el mar”.

Capacidad humana y equipamiento

El cuerpo de voluntarios está compuesto por entre 55 y 60 personas, divididas en las áreas operativas, administrativas y de gestión. De ellos, alrededor de 24 integran el grupo más activo para responder a emergencias. A esto se suman socios cooperadores y redes de apoyo que, según Siclari, permiten reunir a cerca de 300 a 500 personas vinculadas de alguna manera a la institución. “Todo el mundo que colabora trabaja o estudia. Tenemos profesionales de distintas áreas y también un grupo importante de socios cooperadores que apoyan monetariamente y en difusión”, explicó.

En cuanto a equipamiento, Bote Salvavidas cuenta con embarcaciones Atlantic 75, un bote de rescate mayor actualmente en mantención y naves menores tipo Fario, utilizadas para operaciones en sectores de roqueríos y acantilados.

Con el fin de potenciar sus capacidades de acción, uno de los principales proyectos de la institución es habilitar una embarcación Atlantic 85, donada por su institución homóloga del Reino Unido, a la que aún le faltan motores. Según Siclari, ésta permitiría cubrir el trayecto entre Valparaíso y Concón en solo cuatro minutos.

Llamado constante a colaborar

Mantener operativa esta flota implica elevados costos. Solo la reparación del bote mayor “Valparaíso IV” demanda cerca de CLP 20 millones, mientras que los gastos mensuales de operación rondan los CLP 4,5 millones, sin considerar combustible, lubricantes y equipamiento para los voluntarios.

Una de las metas conseguidas este año, apunta Siclari, fue lograr restablecer un seguro de accidentes para sus voluntarios tras más de una década sin contar con esa cobertura. Por otro lado, también la institución espera concretar la puesta en marcha del Atlantic 85 y continuar difundiendo su historia institucional.

En conjunto, todos estos gastos, requerimientos hacen necesario el llamado permanente a colaborar a personas y empresas con la institución, para lo cual las personas interesadas pueden contactarse a los correos: [email protected] o [email protected] y conocer las distintas modalidades de aportes y beneficios asociados; y también a través de las redes sociales del Bote Salvavidas en Instagram @botesalvavidasvalparaiso.

En ese sentido, una prueba del valor de esta tradicional institución y de su misión lo constituye la reciente publicación del libro conmemorativo de los 100 años de Bote Salvavidas, iniciativa desarrollada con apoyo de diversas entidades, entre ellas Ultramar, donde, según indica Siclari “se logró plasmar la bitácora de estos 100 años”. El libro se puede ver en este enlace.

Por MundoMaritimo