Un importante hito para el sistema logístico-portuario se llevó a cabo hoy en el Terminal de Pasajeros de Puerto Valparaíso, en el marco del Día del Transportista, organizado por Fedequinta, con el lanzamiento de un asistente virtual o chatbot, que facilitará la información a los transportistas terrestres y hará más simple, ágil y expedito el proceso de entrega de contenedores de exportación.

“Pancho” es el nombre del asistente virtual desarrollado por Puerto Valparaíso y Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), que permitirá a los transportistas interactuar a través de WhatsApp, integrando las funciones de inicio de travesía de Silogport, plataforma desarrollada por Puerto Valparaíso para optimizar el movimiento de carga en el puerto, y el sistema de agendamiento de horarios para la recepción de contenedores de TPS. De esta manera, ambas plataformas, que hasta ahora operaban de manera independiente, quedan integradas en una sola herramienta.

Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, indicó que “estamos generando un puente entre las personas que utilizan el sistema portuario a través de una herramienta muy sencilla de la vida diaria, que es WhatsApp, y que es nuestro asistente virtual, ‘Pancho’”.

El ejecutivo añadió que “esperamos que sea el inicio de una nueva herramienta de facilitación a los actores del sistema portuario de Valparaíso. Y, una vez más, Puerto Valparaíso a la vanguardia en incorporar tecnología que mejore las operaciones, la eficiencia del sistema portuario y también la calidad de vida de las personas que operan y transitan con nuestras carreteras”.

Por su parte, Cristian Rodríguez, gerente general de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), comentó que “hoy día estamos acá principalmente para celebrar el día del camionero. Ellos son un eslabón muy importante para toda la cadena logística del comercio exterior, y particularmente en Valparaíso. La relación que tenemos con los gremios de transporte, en particular con Fedequinta, que data hace muchos años. Tenemos muy buena comunicación, y siempre ha sido un foco de parte del terminal de que la experiencia de los conductores dentro de nuestras instalaciones sea la mejor”,

“Esta herramienta que acabamos de lanzar va en esa misma línea. Cómo logramos mejorar la experiencia de cada uno de los conductores, cómo mejoramos los tiempos de atención, y cómo, efectivamente, ellos se sienten apoyados en todo momento mientras están dentro de la logística portuaria de Valparaíso”, complementó.

Asimismo, Iván Mateluna, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), expresó que, respecto de esta nueva herramienta, “creemos que va a traer facilitación. Hay conductores que no tienen mucha experiencia con un teléfono digital, pero sí creemos que esto, como va a ser un asistente virtual, va a permitir que él lo pueda hacer, y eso nos facilita un montón a nosotros que tengamos la información a tiempo, que podamos ingresar a los terminales como corresponde”.

Finalmente, Rodrigo Gómez, gerente comercial del grupo Empresas Jordan, señaló que “esto nació por necesidades. Nosotros llevamos muchos años el tema de las comunicaciones y se dio esta idea para para poder tener una plataforma, de poder conectar transportistas, empresas, centros de logísticas y cliente final, todo en un puente de comunicaciones que sea una plataforma de uso común, que es WhatsApp”.

Por MundoMaritimo