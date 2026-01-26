En un periodo clave para el comercio exterior chileno, marcado por la alta demanda asociada a la temporada de exportación frutícola, Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) incorporó una nueva flota de grúas de patio Kalmar. Los equipos ya comenzaron a operar tras completar su etapa de pruebas, como parte de una inversión total de US$4,7 millones orientada a mantener la competitividad del Terminal y asegurar la excelencia operacional.
“Son nueve equipos en total, seis Top Lifter y tres Reachstacker”, explicó Alejandro Estay, subgerente de Gestión de Activos de TPS, quien confirmó que todas las unidades ya se encuentran plenamente integradas a la operación. Según señaló, la llegada de esta flota ha tenido “una muy positiva recepción”, especialmente por su aporte a la continuidad operacional en un momento de alta exigencia. “Eso agrega aún más valor en este periodo del año, que es la temporada alta, donde hay más demanda de movilización de contenedores”, indicó.
Los nuevos equipos están destinados principalmente al stacking de contenedores llenos y vacíos, así como a labores de desconsolidación de carga. En detalle, las tres Reachstacker cuentan con una capacidad de hasta 45 toneladas y pueden apilar hasta seis contenedores de alto, estando diseñadas para la manipulación de contenedores full. En tanto, las seis grúas Top Lifter, con capacidad de nueve toneladas, se utilizan para movilizar contenedores vacíos —estándar y high cube— y permiten apilar hasta siete unidades de alto.
Reemplazo de flota
La incorporación de estos equipos corresponde a un proceso de reemplazo de flota, tras la salida de unidades que fueron dadas de baja. Si bien no se trata de un aumento de capacidad nominal, Estay destacó que los nuevos equipos ofrecen mejores prestaciones. “Aportan desde el punto de vista de la seguridad”, puntualizó, agregando que al ser equipos nuevos se espera “un mejor desempeño y una mejor confiabilidad”.
Según detalló el ejecutivo, los equipos cuentan con sistemas de seguridad activa, como cámaras y sensores, que reducen los riesgos asociados a la interacción hombre-máquina. Además, incorporan sistemas anticolisión y cámaras en el spreader, el componente encargado de tomar el contenedor. “La acción del equipo cuando está tomando el contenedor- un momento crítico en la operación- es mucho más segura”, subrayó.
En términos de eficiencia y sostenibilidad, los nuevos equipos incorporan tecnología de motores con normativa Euro con un sistema que reduce las emisiones. Asimismo, “disponen de un modo Eco que nos permite ahorrar combustible y aportar al medio ambiente”, explicó el subgerente, destacando su relevancia en periodos de alta demanda.
La puesta en marcha de la flota estuvo acompañada de un proceso de capacitación que involucró activamente a los operadores desde las etapas iniciales. TPS contó con el apoyo de SKC, representante de la marca Kalmar, e integró a los instructores “desde el minuto cero”, incluyendo el armado, comisionamiento y puesta en marcha de los equipos. “Los operadores participaron con nosotros el 100% del tiempo, y es algo que observaron de buena forma”, comentó Estay.
En el marco de la actual temporada alta y al exigente flujo de exportaciones frutícolas, en TPS esperan que la incorporación de estos equipos se traduzca en un apoyo concreto a la continuidad operacional del Terminal. “Tenemos las mejores expectativas en cuanto al apoyo que pueden brindar estos equipos”, señaló Estay, subrayando que su aporte está directamente vinculado a uno de los mandatos centrales de la operación: asegurar una faena continua, segura y sin retrasos, reforzando así el propósito de TPS de ser un socio en quien confiar.
En ese sentido, el ejecutivo enfatizó que esta adquisición para TPS “es súper importante porque muestra el compromiso que tiene TPS con sus clientes”, afirmó, añadiendo que también se enmarca en los desafíos de los próximos cuatro años de concesión. “Tenemos que dar el mejor servicio, porque es lo que el comercio exterior chileno y el Puerto de Valparaíso requieren para seguir desarrollándose”, concluyó.
Por MundoMaritimo
