Mejorar la calidad de vida de las personas, a través del desarrollo de proyectos que nacen de la comunidad y benefician a los vecinos, es el objetivo principal de los Fondos Concursables TPS 2026, cuya cuarta versión comenzó ayer junto a organizaciones sociales de Valparaíso, y que a la fecha ha impactado a más de 6.500 personas.

Las postulaciones se podrán presentar hasta el 17 de julio próximo, y al igual que en ediciones anteriores, podrán participar juntas vecinales, comités de vivienda, clubes deportivos y de adultos mayores, entre otros. Este año, los Fondos Concursables se entregarán a tres proyectos, con un monto de CLP 2.500.000 cada uno.

Los Fondos Concursables TPS han beneficiado a 13 organizaciones, de entre más de 120 postulantes de la comuna en sus tres versiones previas, en iniciativas como mejoramiento de infraestructura en sedes sociales y deportivas, o la compra de equipamiento para establecimientos educativos y comunitarios.

Las novedades que trae esta edición consideran la simplificación del proceso de postulación, que se podrá hacer en una plataforma digital desde el teléfono, donde quedará guardada la información que las organizaciones vayan cargando a medida que avanzan en su aplicación. Junto con ello, se reemplazaron trámites por formularios en línea, lo que también contribuye a facilitar las distintas etapas.

En la actividad de lanzamiento, realizada en TPS para invitar a las organizaciones a participar en esta iniciativa, Cristian Rodríguez, gerente general de TPS, señaló que “a través de los Fondos Concursables TPS hemos podido apoyar a muchas organizaciones sociales de Valparaíso, conocer a sus dirigentes y el esfuerzo que realizan para mejorar la calidad de vida de las personas. Además, este es un proyecto en que el proceso es tan enriquecedor como el objetivo final, ya que nos permite acompañar a los postulantes, capacitarlos y transferir valiosas competencias que les servirán para otras iniciativas similares”.

Tania Ramírez, jefa regional para la Región de Valparaíso y Metropolitana de la Corporación Simón de Cirene, explicó que “en esta nueva edición contamos con la plataforma Vinko, que es mucho más amigable para los postulantes, donde además tendrán el calendario completo de los Fondos Concursables, subir documentos, hacer la rendición, es decir todo en un mismo lugar; y por supuesto vamos a capacitar a las organizaciones en el uso de esta herramienta”.

En representación de las organizaciones que fueron favorecidas el año pasado con los Fondos Concursables TPS, Luis Rivera de la Junta de Vecinos Nº 33 del Cerro Mesilla, comentó que “gracias a este fondo, postulamos y pudimos cambiar el piso de un área de nuestra sede social y quedó espectacular, fue un cambio total. Ahora hacemos clases de zumba, talleres y conversatorios, por lo que estamos muy agradecidos de TPS”.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.