Más de cincuenta instituciones y organizaciones sociales participaron en la versión 2025 de los Fondos Concursables TPS, programa que benefició cinco proyectos seleccionados con un monto de CLP 1 millón cada uno. Esta iniciativa anual, impulsada por Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), busca que las organizaciones de la región propongan y desarrollen sus propios proyectos en beneficio de sus comunidades.
A lo largo del segundo semestre se ejecutaron cinco proyectos en Valparaíso, con positivos resultados para cada una de las organizaciones beneficiarias, que incluyeron un club deportivo, dos juntas vecinales, una comunidad escolar y un grupo scout.
Club Deportivo Playa Ancha (DPA)
Con más de cien años de historia, el Club Deportivo Playa Ancha (DPA) es una de las instituciones sociales más relevantes de Valparaíso, especialmente gracias a su piscina, donde se han formado varias generaciones de nadadores y waterpolistas. Tras adjudicarse el fondo concursable TPS 2025, el club pudo emprender una importante remodelación en la piscina: cambiar todos los partidores de salto, a fin de ajustarlos a los estándares deportivos y permitir así el entrenamiento reglamentario de los nadadores y la realización de campeonatos.
Andrés Villegas, presidente de la Rama de Natación y Waterpolo del DPA, explicó que “para nosotros significa un gran avance puesto que antes teníamos unos podios de cemento que tenían unos 60 u 80 años, eran inseguros y no contaban con salida de espalda. Ahora podemos tener estos podios totalmente reglamentarios donde los niños pueden practicar. Agradecemos mucho a TPS la posibilidad de participar en este tipo de proyectos”.
Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso
Otro de los proyectos seleccionados fue la implementación de un sistema de agua caliente en los camarines del Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso, una iniciativa que surgió del Centro de Padres, Madres y Apoderados del tradicional establecimiento porteño y que beneficiará a alrededor de 600 estudiantes. El proyecto consistió en la instalación de tres termos de agua caliente de 80 litros cada uno, lo que se suma al reacondicionamiento de los baños y camarines del recinto educacional.
Carolina Concha, directora del Liceo Bicentenario Marítimo, señaló que “gracias a estos fondos de TPS y otros recursos que el Centro de Padres pudo gestionar se pudo llevar a cabo este hermoso proyecto que va a beneficiar a 600 estudiantes desde el 2026, así que estamos muy contentos como comunidad”.
Grupo scout Capitán Aquiles Ramírez
Para el grupo scout Capitán Aquiles Ramírez, el fondo concursable TPS significó renovar el mobiliario e implementos de cocina para realizar actividades al aire libre o en campamentos. El proyecto contempló la adquisición de juegos de mesa y sillas de campaña, dos toldos de protección y un horno eléctrico, lo que les ha permitido organizar de mejor manera las salidas a terreno.
Junta de Vecinos N° 33
En el cerro Mesilla, la sede de la Junta de Vecinos N° 33 luce completamente renovada gracias al proyecto emprendido por sus dirigentes, con apoyo del fondo concursable de TPS. La iniciativa consistió en la renovación total del piso de la sede, que antes lucía una alfombra en muy mal estado y que hoy fue reemplazada por un moderno piso flotante, que le dio nueva vida al espacio.
“Es importante para nosotros poder acceder a estos fondos que nos permiten potenciar y desarrollar más y mejores espacios disponibles para la organización social. Estamos muy agradecidos y esperamos darle un buen uso a este espacio con las ideas de todos los vecinos. Es un cambio simple pero marcador, porque de verdad que cambió mucho el ambiente, lo iluminó, lo hizo más grandes y más fácil de mantener, se ve más bonito y acogedor”, comentó Tamara Barría, presidenta de la Junta de Vecinos N° 33, quien invitó a los residentes a aportar con ideas para desarrollar en esta renovada sede.
Junta de Vecinos N° 29 Manuel Montt
En la Junta de Vecinos N° 29 Manuel Montt, del cerro Cordillera, sus dirigentas y residentes recibieron con gran entusiasmo la adquisición de implementos tecnológicos para habilitar la sede. El proyecto permitió la compra de un televisor de 65 pulgadas, un computador y una impresora, además de tintas, resmas y otros artículos de escritorio.
“Hoy en día la tecnología es muy necesaria en una junta de vecinos, casi todo se manda por correo electrónico, se necesita tener respaldos que antes no teníamos, etcétera. Estamos muy agradecidos de este proyecto que nos pudimos ganar”, comentó Yitsa Valenzuela, secretaria de la Junta de Vecinos N° 29.
