Casi 50 fueron las organizaciones que postularon en la tercera versión de los Fondos Concursables de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS). De ese total, cinco organizaciones resultaron ganadoras, cada una con un financiamiento de CLP 1.500.000 para la ejecución de sus iniciativas. Durante una ceremonia organizada por TPS, las agrupaciones recibieron un diploma de reconocimiento.
Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, destacó el valor de este programa señalando que “es muy importante incluir y reconocer el trabajo de las organizaciones sociales, por eso estamos muy contentos de poder apoyarlas en proyectos que ellos mismas han definido como prioridad y que beneficiarán directamente a sus comunidades. A través de esta iniciativa hemos acompañado a muchas agrupaciones y ayudado a cumplir sus objetivos de manera concreta”.
Los proyectos ganadores
Uno de los ganadores fue el Club Deportivo de Playa Ancha, que presentó un proyecto para cambiar los partidores de salto de su piscina. Gracias a los fondos podrán instalar implementos reglamentarios y salida de espalda, lo que les permitirá cumplir con estándares deportivos. Andrés Villegas, presidente de la rama de natación y waterpolo, comentó que este logro “es un mérito enorme y un verdadero honor para el club, porque nos da la posibilidad de seguir creciendo y mejorando nuestra infraestructura”.
El Grupo Scout Capitán Aquiles Ramírez también fue uno de los beneficiarios y podrá adquirir implementos de cocina para sus campamentos. Para Katherin Leiva, presidenta de los apoderados, este apoyo “representa un gran aporte, sobre todo porque es la primera vez que postulamos y haber ganado nos llena de alegría y motivación para seguir trabajando por los niños y niñas del grupo”.
Otro de los proyectos seleccionados fue el del Centro de Padres, Madres y Apoderados del Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso, que busca mejorar los camarines de varones e implementar un sistema de agua caliente. Su tesorera, Larisa Chasi, explicó que la noticia fue recibida con entusiasmo en toda la comunidad educativa, ya que “directivos, profesores, estudiantes y apoderados se mostraron muy felices porque esta es una gran oportunidad para el liceo y significará un cambio concreto para nuestros jóvenes”.
La Junta de Vecinos N°33 del Cerro Mesilla también resultó ganadora y podrá remodelar el piso del salón de su sede comunitaria. Luis Rivera, integrante de la comisión de proyectos, señaló que la noticia fue motivo de orgullo para los vecinos, ya que “es la primera vez que postulamos a este fondo y ganar nos motiva a seguir trabajando en conjunto por nuestra comunidad”.
Finalmente, la Junta de Vecinos Manuel Montt, Unidad Vecinal 29, destinará los recursos a la compra de implementos tecnológicos como computadores, impresora y televisión, que estarán disponibles para el uso de los vecinos y vecinas del sector. Su presidenta, Priscila Peña, comentó que “al enterarnos de que éramos uno de los ganadores no lo podíamos creer, porque sabíamos que eran pocos los cupos disponibles. Este premio es un gran paso para acercar la tecnología a nuestra comunidad”.
La Corporación Simón de Cirene será la encargada de administrar y asesorar a las organizaciones en la ejecución de sus proyectos, velando por el correcto uso de los fondos y acompañándolas en todo el proceso de implementación.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
