Con la recalada del “HMM Blessing”, Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) dio inicio oficial a la atención del servicio ‘Cherry Express’, marcando el comienzo de la Temporada de Exportación de Cerezas 2025-2026. La nave embarcará 6.000 toneladas de la fruta chilena en contenedores refrigerados, en el primero de los 17 buques que conectarán directamente Valparaíso con los puertos chinos en un promedio de 22 días de tránsito.
Durante una significativa ceremonia, que reunió a representantes de toda la cadena logística —autoridades, exportadores, transportistas y operadores— el gerente general de TPS, Cristian Rodríguez, destacó la magnitud del desafío y el nivel de preparación alcanzado: “Esto es un tremendo desafío para el terminal y para todos los que participamos en esta intensa temporada de transferencia de contenedores con cereza. Requiere una preparación de bastante tiempo; de hecho, ya partimos preparándonos desde la última temporada”, afirmó.
Rodríguez subrayó que el trabajo colaborativo entre el puerto, las autoridades y los actores logísticos ha sido clave. “No es solo un esfuerzo del terminal, sino de toda la cadena logística. En particular, TPS estará muy bien preparado con 3.400 enchufes para contenedores refrigerados y una inversión de US$4 millones en nuevas grúas de última generación para apoyar las operaciones de patio y embarque”, precisó.
Se estima que esta temporada superará las 670.000 toneladas de cerezas exportadas —un 7% más que el ciclo anterior—, de las cuales cerca de 300.000 toneladas se movilizarán por Valparaíso.
“Esperamos seguir siendo, como en las últimas temporadas, el principal terminal de exportación de cerezas del país. La gran diferencia de Valparaíso sigue siendo su gente, por su compromiso y el desarrollo que aportan al puerto y la ciudad”, añadió Rodríguez.
Por su parte, Alberto Corvalán, subgerente comercial de TPS, explicó que el ‘Cherry Express’ es parte de una relación de largo plazo con las líneas navieras y exportadores. “Este es un trabajo que toma prácticamente todo un año. Tenemos una relación comercial muy estrecha con los armadores, entendiendo sus objetivos para disponer el terminal de la mejor forma y facilitar la labor de los exportadores”, señaló.
Corvalán detalló además el crecimiento operativo que supone el inicio del servicio: “Esta nave zarpará con unos 400 contenedores refrigerados, y avanzaremos a 700, 1.000, 1.500 y hasta 2.000 contenedores por semana. Toda la cadena logística se estresa muchísimo, por eso es fundamental asegurar la cadena de frío desde los campos hasta el destino final”, destacó
En tanto, el gerente general de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Franco Gandolfo, destacó la coordinación entre los distintos actores del sistema portuario local. “Es un hito muy relevante porque una vez más, Valparaíso renueva su compromiso de excelencia y de trabajo coordinado entre todos los actores de la comunidad para atender una nueva temporada de cerezas”, comentó.
Gandolfo indicó que EPV ha venido reforzando durante el año diversos aspectos del sistema logístico: “Hemos trabajado para mejorar los sistemas de agendamiento y fiscalización, la coordinación con los entes fiscalizadores, los transportistas y embarcadores. Es un trabajo arduo que no se hace de un día para otro, y que en Valparaíso realizamos junto al Foro Logístico (FOLOVAP), con más de 19 años de experiencia”.
Se debe destacar que el acto contó además con la presencia del subsecretario de Transportes, Jorge Daza; el gobernador marítimo de Valparaíso, Domingo Hormazábal; el director regional de Aduanas y presidente de FOLOVAP, Braulio Cubillos; el presidente del sindicato de trabajadores portuarios COTRAPORCHI, Sergio Baeza; el presidente del gremio transportista Fedequinta, Iván Mateluna, y representantes de las líneas navieras HMM, ONE y Hapag-Lloyd, entre otros destacados actores.
Por MundoMaritimo
Arribó a China el primer buque del servicio Cherry Express de la temporada con 4.500 toneladas de cerezas chilenas
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.