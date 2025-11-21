San Antonio Terminal Internacional (STI), en la mañana del 18 de noviembre, inició oficialmente la atención de los servicios 'Cherry Express' para la Temporada de Exportación de Cerezas 2025-2026, en una ceremonia que reunió a autoridades del sector público, representantes gremiales, ejecutivos del terminal y actores de la cadena logística. El evento se desarrolló en momentos en que los buques “Sally Maersk” y “MSC Ans” realizaban el embarque de 510 y 418 contenedores con cerezas, respectivamente, marcando el comienzo operativo del ciclo exportador.
La jornada, en la cual MundoMaritimo estuvo presente, contó con la asistencia de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el embajador de China en Chile, Niu Qingbao; el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio; la directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler; el director general de ProChile, Ignacio Fernández; el presidente del directorio de Puerto San Antonio, Eduardo Abedrapo; y el gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, entre otras autoridades.
Para dar la bienvenida, el gerente general de STI, Andrés Albertini, destacó el trabajo realizado para enfrentar la nueva temporada. Señaló que el terminal movilizó 12.500 contenedores de cerezas el año pasado y que para este ciclo se proyecta un crecimiento respaldado por un aumento relevante en los servicios disponibles.
“Este año en particular tenemos la novedad de contar con dos nuevos servicios aunados a los dos existentes. En el fondo, esto se traduciría en 32 recaladas directas Cherry Express con destino a Asia”, afirmó. Agregó que esta ampliación ofrece “muchas más oportunidades logísticas para poder transferir este fruto tan preciado”. STI informó además que durante la temporada dispondrá de más de 3.000 puntos de conexión para contenedores refrigerados, lo que permitirá mantener la fruta en condiciones óptimas hasta su embarque rumbo a sus destinos internacionales.
Desempeño exportador y posicionamiento internacional
Durante la actividad, la directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler, dio inicio simbólico a los embarques de la temporada 2025-2026. En la oportunidad recordó que la campaña previa cerró con más de 626.000 toneladas exportadas, consolidando a la cereza como la principal fruta chilena en términos de volumen y valor.
Soler subrayó el rol que han jugado los servicios 'Cherry Express' en esa expansión. “Estos Cherry Express marcan el comienzo de una nueva campaña que creemos tendrá positivos resultados para todos”, proyectó. Agregó que la fruta se ha posicionado como “un producto premium y un embajador de nuestro país”, gracias a su calidad y a las acciones de promoción sostenidas, especialmente en China.
Para esta temporada —explicó— el plan de promoción comenzó inmediatamente después del cierre de la campaña anterior. El foco estaba puesto en incrementar el consumo al interior de China, además de mercados como Estados Unidos, Brasil, Corea, Tailandia, Vietnam e India.
El director general de ProChile, Ignacio Fernández, valoró el inicio de la temporada y el trabajo conjunto entre trabajadores portuarios, exportadores y autoridades. Destacó el éxito del modelo Cherry Express y la necesidad de seguir ampliando las rutas. “Tenemos un desafío importante. El propio éxito que tiene este servicio hace que ahora muchos otros países quieran su propio 'Cherry Express'”, señaló.
Expectativas de volumen y condiciones de la temporada
La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, indicó que la temporada inicia con dinamismo: entre septiembre y el 13 de noviembre, las exportaciones tempranas crecieron un 200% en comparación con el mismo periodo del ciclo anterior. Esto, dijo, es un indicador de recuperación frente a desafíos climáticos y logísticos recientes.
Respecto a las proyecciones, la ministra señaló que las estimaciones oscilan entre 120 y 131 millones de cajas, cifras que podrían ser ligeramente inferiores al año pasado, pero vinculadas a “una estrategia más responsable”, manejos agronómicos prudentes y mejores condiciones de calidad. Esto —añadió— abre la posibilidad de reforzar el posicionamiento de Chile como un origen premium.
En materia operativa, Albertini señaló que el terminal espera manejar un mayor volumen que la temporada pasada, considerando el aumento de recaladas. “El año pasado movilizamos más de 12.500 contenedores de cherry y hoy tenemos el doble de recaladas, lo que hace una oferta más amplia para los exportadores”, indicó.
Visión gremial y perspectivas para el ciclo 2025-2026
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, resaltó el trabajo conjunto entre el sector público, privado y la cadena logística. “Estamos todos con un mismo objetivo”, señaló, destacando el compromiso de llegar con un producto de calidad a los mercados internacionales, especialmente China. En cuanto a las expectativas de la temporada, Marambio afirmó que se proyectan récords en volumen.
Sobre el avance de la temporada, explicó que las primeras semanas registraron fuertes alzas comparativas —entre 300% y 400%—, pero con volúmenes aún bajos. “Estamos recién en las 12.000 toneladas de 625.000, por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones”, sostuvo. Sin embargo, indicó que las condiciones actuales permiten anticipar una temporada positiva tanto en calidad como en condición de la fruta.
Por MundoMaritimo
