Con un incremento sostenido en los niveles de cumplimiento de las empresas participantes, que en 2025 alcanzaron un 73%, TPS Valparaíso inicia la cuarta versión de su Programa de Desarrollo de Proveedores, instancia que busca mejorar los estándares de competitividad y sostenibilidad de contratistas y empresas con alta presencia operativa en el terminal portuario.
15 organizaciones, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, participarán este año en los talleres que contempla el Programa de Desarrollo de Proveedores 2026, que abarcan temas como seguridad, medio ambiente y compliance, entre otros.
Diana Madariaga, jefa de Abastecimiento de TPS, explica que el programa nació en 2023 como una articulación público-privada, en conjunto con el Centro de Negocios Sercotec Valparaíso, “entidad que ha acompañado de forma permanente a las empresas participantes, apoyándolas en el fortalecimiento de sus procesos, procedimientos y políticas internas. Para este año, además, el centro ampliará su aporte a través de talleres especializados, incluyendo implementación de normas ISO y otras herramientas clave para la gestión empresarial”.
En esta nueva edición del programa, se incorporará talleres transversales orientados a mejorar la competitividad de las empresas, abordando áreas como comunicación estratégica, manejo de redes sociales y storytelling. “A ello se suma un fuerte énfasis en la colaboración, integrando a colaboradores de las áreas especialistas de TPS en la ejecución de talleres en materias como seguridad, medio ambiente y compliance”, agrega.
A lo largo de sus versiones anteriores, el Programa de Desarrollo de Proveedores ha registrado un avance sostenido en los niveles de cumplimiento. “Desde el diagnóstico inicial, el programa ha logrado un incremento acumulado del 34% en el nivel de cumplimiento general de los proveedores, pasando de un 39% en 2023 a un 73% en 2025. Todos los pilares evaluados han mostrado mejoras significativas, destacando especialmente Seguridad y Salud Empresarial, y Diversidad, Equidad e Inclusión. En el ámbito de seguridad, un 93% de los proveedores contratistas alcanza evaluaciones sobre 3,0, con un promedio que llegó a 4,0 en 2025. Asimismo, el programa registra un 73% de cumplimiento promedio en la evaluación de sostenibilidad”, detalla Diana Madariaga.
La experiencia de Servicin
Empresas de diversos rubros, como transporte, buzos, construcción, medición de gases, servicio de aseo y limpieza industrial, entre otras, han participado en este programa. Entre ellas se encuentra Servicin, especialista en soluciones de aseo industrial, que participa en el Programa de Desarrollo de Proveedores TPS desde su inicio, en 2023.
Eileen Mac-Kay, gerente de Servicin, explica que la empresa tiene 22 años de trayectoria y que presta servicios de aseo a diversas industrias, desde la minería al puerto, a lo largo y ancho de la Región de Valparaíso.
“Nosotros partimos como proveedores de TPS en 2023 y poco después empezó la primera edición de programa; nos hicieron las evaluaciones y paulatinamente nos fuimos dando cuenta del valor de las cosas que nos enseñaban, las fuimos incorporando en nuestro sistema de gestión y nos alineamos como empresa en torno a ello”, cuenta Eilenn.
En su primera evaluación, la compañía obtuvo un 35% de cumplimiento: “Ahora terminamos en un 95%, lo que demuestra nuestro crecimiento. Nosotros creamos un comité en la empresa y somos seis personas las que participamos en el programa y los distintos talleres, nos vamos dando tareas para aplicar en la empresa y luego hacemos la bajada para todo el equipo”, explica.
“Esta es una plataforma muy robusta y muy recomendable para cualquier pequeña o mediana empresa que preste servicios a grandes empresas; nos ha servido mucho para presentarnos en licitaciones, responder correctamente a los requerimientos y ser más competitivos. En particular, a nosotros nos ha ayudado mucho a desarrollarnos en el ámbito de la documentación, políticas y normas; antes éramos más reactivos, ahora estamos más organizados, tenemos un calendario de secuencia, revisamos las encuestas de satisfacción, etcétera. Es una excelente herramienta”, agrega la ejecutiva.
"La Autoridad Portuaria Nacional de Perú ha acompañado paso a paso la resonante labor de los privados en el desarrollo del sector"
TPS inicia tercer año de Programa de Desarrollo de Proveedores con avances en indicadores
3718 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
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