Con una visión que reúne el deporte, el conocimiento de las actividades en el mar, el cuidado del medio ambiente e incluso el arte, Ganamar es un proyecto integral de cultura oceánica abierto a la comunidad, que desde sus inicios, hace cuatro años, ha contado con el apoyo permanente de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), empresa concesionaria del Terminal 1 del Puerto de Valparaíso.
Solo este año, más de 1.500 niños, niñas y jóvenes entre 8 y 17 años, provenientes en su mayoría de 20 establecimientos educacionales de la comuna de Valparaíso, han participado en alguno de los programas gratuitos de Ganamar, consistentes en talleres y clínicas de Stand Up Paddle, Nado en Aguas Abiertas, Snorkeling y talleres de Cultura Oceánica.
Durante este año, Ganamar ha impulsado además la preparación de jóvenes para competencias nacionales e internacional es de Stand Up Paddlle (SUP), en las que seis deportistas de Ganamar clasificaron al Campeonato Mundial de SUP de la ICF en Abu Dhabi, Dubai, y uno de ellos representó a Chile en el Mundial ISA de SUP & Paddleboard de El Salvador. Además, 15 deportistas participaron en el circuito nacional chileno de SUP Race, realizado en Bahía Inglesa, región de Atacama, donde obtuvieron importantes logros y reconocimientos.
Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, comentó que “desde los inicios de Ganamar, hemos conocido muy de cerca el trabajo colaborativo que se ha desarrollado con este proyecto, incorporando a importantes instituciones públicas como el SLEP de Valparaíso y el IND, por lo que estamos muy contentos de ser parte del crecimiento de Ganamar en estos cuatro años, sobre todo abriendo nuevas posibilidades para que más personas de la comuna le tomen cariño al mar y a las actividades que se pueden realizar, siempre de manera segura y sostenible. Invitamos a la familia porteña a acercarse a Ganamar y conocer más de esta tremenda iniciativa”.
Ana González, directora de Proyectos de Acción Azul, entidad a partir de la cual se creó Ganamar, señaló que “esta es una oportunidad abierta a toda la comunidad, ya que tanto jóvenes como adultos pueden sumarse a nuestras clínicas abiertas, las cuales se difunden e inscriben a través de nuestras redes sociales, permitiendo que más personas conecten con el mar”.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
