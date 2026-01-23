La quinta temporada de Ganamar comenzó en la playa San Mateo de Valparaíso, con nuevos proyectos y renovado impulso para promover la cultura oceánica, la práctica de deportes náuticos y el cuidado del medio ambiente, en colaboración con TPS, concesionario del Terminal 1 del Puerto de Valparaíso.

Se trata de una iniciativa única en Chile, que comenzó en 2022 con los primeros talleres gratuitos de deportes náuticos para niños y niñas de Valparaíso, y que a la fecha ha beneficiado a 6.100 personas, principalmente jóvenes de establecimientos educativos y organizaciones sociales de la ciudad puerto, a través de la práctica deportiva, la prevención de accidentes en el mar y el cuidado del entorno, con actividades de limpieza de playas.

Cristian Rodríguez, gerente general de TPS, comentó en la actividad de inicio de la temporada 2026: “Ganamar es una proyecto que hemos apoyado desde sus inicios y que hemos visto crecer, lo que es motivo de orgullo y alegría para nosotros. Este es un modelo de trabajo colaborativo alineado con nuestro propósito, nuestros valores y los ejes de trabajo que desarrollamos con la comunidad, que son educación, deporte y cultura. Estamos muy contentos de seguir siendo parte de Ganamar y esperamos que más personas se beneficien de esta gran labor”.

Gonzalo Lazo, fundador y director de Ganamar, señaló que “nuestro Centro Náutico Social es más que un espacio de práctica, es un refugio de desarrollo formativo donde hemos visto a jóvenes destacarse a nivel nacional e internacional, no sólo como deportistas sino también como embajadores de nuestras costas y el mar. A través del deporte y la educación ambiental logramos que el mar dejara de ser solo un horizonte para convertirse en una escuela de vida y una fuente de identidad para miles de niños y niñas”.

Para este año, Ganamar cuenta con un renovado impulso para seguir promoviendo la cultura oceánica: se trata de un kit que contiene elementos de arte, deporte, temáticas portuarias y terminología marítima, con el que se busca promover el conocimiento en los niños de 8 a 12 años, y que comenzará a ser difundido en los colegios próximamente; y otro de los grandes proyectos de 2026 es la proyección internacional del Team Ganamar, el equipo de Stand Up Paddle (SUP) integrado por 15 jóvenes, algunos de los cuales ya forman parte de la Federación de este deporte en nuestro país, y que aspiran a participar en competencias cada vez más exigentes.

Todas las actividades de Ganamar son gratuitas para la comunidad, y cuentan también con el apoyo de la Armada de Chile, Empresa Portuaria Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso, el IND, el INJUV, el SLEP y la Liga Marítima de Chile.

