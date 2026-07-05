Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) está desarrollando junto al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) un programa de actividades orientadas a fortalecer su cultura de seguridad, mediante la denominada “Cumbre de Cuidados” y una agenda de campañas de concientización dirigidas a trabajadores del terminal y de empresas contratistas.
Según Carlos Vásquez, jefe de HSE de TPS, estas iniciativas forman parte de un proceso orientado a “seguir fortaleciendo nuestra cultura de seguridad”.
Diagnóstico sobre la cultura de seguridad
En la iniciativa “Cumbre de Cuidados”, el IST está apoyando a TPS mediante un diagnóstico de la situación actual de la cultura de seguridad del Terminal.
El proceso contempla la recopilación de información a través de grupos de conversación con trabajadores de distintos niveles —incluyendo trabajadores, mandos medios, personal operativo, jefaturas y gerencia— además de la aplicación de la encuesta NOSACQ-50 —instrumento internacional para medir la cultura de seguridad en las organizaciones— al personal que forma parte del terminal, incluyendo a quienes pertenecen a empresas contratistas.
“El IST nos apoyará con una metodología que nos permitirá conocer cómo estamos hoy en materia de cultura en seguridad”, explicó Vásquez, agregando que el objetivo es “ver cuáles son las brechas o debilidades que tenemos como organización para poder ir fortaleciendo esas áreas con el compromiso de todos”.
En este proceso, destacó especialmente el rol de los mandos medios, debido a su influencia en la implementación diaria de los estándares de seguridad. “La cultura se construye con un liderazgo visible y activo, y con el compromiso de todos. El liderazgo marca el rumbo, pero son las acciones diarias de cada persona las que permiten alcanzar los resultados esperados”, afirmó.
Una vez finalizada la recopilación de información, TPS realizará una instancia de retroalimentación para comunicar los resultados a los trabajadores, dando a conocer fortalezas y oportunidades de mejora, con el objetivo de que quienes participaron sean parte de este proceso, que busca impulsar la transformación cultural que busca concretar la compañía: “avanzar de forma consistente en el camino hacia la interdependencia, elevar nuestro nivel de madurez, con el propósito de cero accidentes”, indicó Vásquez.
Campañas de seguridad: la prevención en el día a día
La segunda línea de trabajo corresponde a un calendario anual de campañas desarrolladas junto al Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS), con apoyo del IST y de las distintas áreas de TPS.
Durante el año se han impulsado iniciativas relacionadas con riesgos críticos, accidentes de trayecto, vida saludable y ergonomía, entre otras materias. Además, el IST participó en actividades asociadas al Día Mundial de la Seguridad, apoyando con acciones como pausas activas, contenidos vinculados a salud mental, vida saludable y stands informativos.
Francisca Bustamante, jefa de Prevención de Riesgos de TPS, destacó que estas campañas buscan generar instancias distintas dentro de la rutina operacional del Terminal. “La idea es que esto no sea algo monótono, sino diferente cada vez”, comentó.
Según indicó, la recepción de los trabajadores ha sido positiva, con una alta participación tanto de personal TPS como de quienes pertenecen a empresas colaboradoras que desarrollan actividades en el terminal.
De acuerdo con su visión, el acompañamiento del IST ha sido muy relevante en la labor desarrollada durante este año. “Hemos realizado un trabajo bien cohesionado con el IST”, afirmó, destacando la colaboración en difusión, capacitación, asesoría y apoyo de especialistas.
Ximena Cerpa, subgerenta de Prevención del IST, destacó que el trabajo conjunto con TPS se ha construido considerando las características propias de la operación del Terminal. “El haber elaborado este programa de acompañamiento en cultura fue algo que se co-construyó”, señaló, agregando que la iniciativa involucra a los distintos estamentos de la organización, desde la gerencia hasta los trabajadores.
Valoró además la recepción de TPS y la disposición para generar estos espacios de trabajo. “La recepción ha sido muy buena”, afirmó, destacando que el proceso permitirá evaluar los avances en cultura de seguridad durante los próximos meses.
Desde la mirada de los trabajadores, Juan Carlos Rojas, presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Muellaje de TPS, señaló que las campañas han tenido una buena acogida. “Ha sido súper buena la recepción de los trabajadores”, coincidió, destacando el trabajo conjunto entre empresa, trabajadores e IST.
El representante del CPHS agregó que las iniciativas permiten reforzar permanentemente los mensajes preventivos. “Es importante también recalcarlo durante todo el año”, sostuvo, resaltando que la seguridad requiere un trabajo continuo y no solo acciones puntuales.
Por MundoMaritimo
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