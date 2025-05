El reconocido exfutbolista Elías Figueroa, considerado el mejor futbolista chileno del siglo XX, en tres oportunidades premiado como mejor jugador de América y dos veces elegido por la FIFA como mejor jugador del mundo, fue invitado por Terminal Pacífico Sur Valparaíso, TPS, para dar una charla motivacional para sus colaboradores.

La actividad se enmarcó en la celebración del Día Internacional del Trabajo, y concitó gran interés entre los asistentes.

“Para nosotros es un tremendo orgullo promover este tipo de actividades y qué mejor que contar con don Elías Figueroa, una figura, un crack y una leyenda del fútbol chileno y mundial. La historia de vida, de perseverancia, resiliencia y adaptación a los distintos entornos donde vivió es importante conocerla y poder transmitirla a las nuevas generaciones. Eso es lo que nos impulsa invitar a don Elías a esta charla con el equipo de TPS y estamos muy contentos de escucharlo, saber un poco más de él y que esto sirva como fuente de motivación”, dijo Cristian Rodríguez, gerente general de TPS.

Manuel Díaz, asesor de Excelencia Operacional en TPS e hincha de Santiago Wanderers, el equipo en el que debutó Elías Figueroa a los 15 años, se mostró muy emocionado por “estar con mi ídolo de infancia, escuchar su historia, es más que un ejemplo de vida. Si hablamos de resiliencia, lo que fue su infancia, lo que fue en el fútbol, lo que es como persona, todas las vivencias tan enriquecedoras, y, por sobre todas las cosas, Elías es un caballero y un ejemplo a seguir. La verdad es que, en este minuto, a mis 68 años, me siento un niño chico viendo a mi ídolo, es fantástico, emocionante”.

La charla de Figueroa, consolidado como una leyenda del deporte chileno y una personalidad sumamente cercana y querida, repasó su vida y las dificultades de salud que experimentó en su niñez, mostrando que es posible superar cualquier obstáculo con perseverancia y voluntad.

“Siempre me gusta conversar y tratar con la gente para mostrarles que realmente se puede. Los chilenos tenemos la costumbre de decir ‘creo que no puedo’, a mí no me gusta que me digan eso, prefiero ‘voy a intentarlo’. Si intentan y no pueden, es otra cosa, pero antes de empezar decir que no puede, no, podemos, somos capaces. Por eso me gusta mostrarle a la gente que yo fui un niño con tantos problemas, fui operado de traqueotomía, sin embargo, salí adelante gracias a Dios, a mis papis, a mi mamita, y se pudo. Donde voy, la gente me muestra su cariño y eso es importante, porque siempre he querido a la gente”, manifestó Elías Figueroa, quien se tomó fotos con los trabajadores y firmó balones que se sortearon entre los asistentes.

