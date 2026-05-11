Conocer en primera persona la actividad portuaria y la labor de más de una docena de organizaciones vinculadas a la industria marítima, portuaria, el turismo, el patrimonio y la seguridad fue el objetivo de una nueva versión de “Conoce tu Puerto”, la cual congregó a cientos de familias que acudieron a los recintos portuarios y el Muelle Prat de Valparaíso, en el contexto del Mes del Mar.
Con sol y una grata temperatura para esta época del año, el puerto abrió sus puertas a la comunidad por quinta vez desde que esta instancia debutó en 2022, en esta ocasión junto a 17 instituciones de la ciudad que presentaron entretenidas actividades y demostraciones.
Los organizadores de “Conoce tu Puerto” 2026 fueron Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y Terminal Portuario Valparaíso (TPV), quienes facilitaron el acceso a los terminales para que las personas de todas las edades pudieran ver en detalle la operación portuaria y los distintos tipos de grúas con que se moviliza la carga, con dos enormes naves portacontenedores como imagen de fondo en TPS.
Cristian Rodríguez, gerente general de TPS, comentó: “Estamos muy contentos una vez más con la recepción por parte de la comunidad de esta invitación que hacemos a través de Conoce tu Puerto, especialmente en el contexto del Mes del Mar, para acercar nuestro quehacer a las personas y poder mostrarles no solo la actividad portuaria, sino también lo que hacen importantes instituciones de nuestra ciudad, vinculadas al patrimonio, el arte, el turismo, el cuidado de la vida y la formación educativa. Esto es parte del orgullo portuario que tenemos en Valparaíso y que ha ido creciendo año a año, gracias a las familias que acuden con mucho entusiasmo desde distintas ciudades, así que esperamos poder seguir realizando esta actividad por mucho tiempo más”.
Nicole Pastene, presidenta del Directorio de la EPV, señaló: “Hoy vivimos una muy linda jornada en Conoce tu Puerto. Este tipo de iniciativa está dentro del trabajo que hemos venido realizando de acercar la actividad portuaria a las personas y por eso también estamos trabajando en la remodelación del muelle Prat, donde construiremos el primer centro portuario de Latinoamérica, y todo este tipo de iniciativas también están de la mano con nuestro anhelado proyecto de ampliación portuaria, en donde, además de aumentar nuestra capacidad de transferencia de carga, respuesta y comercio exterior, generación de empleo y reactivación económica, entregaremos importantes obras urbanas para la ciudad, como por ejemplo un paseo malecón de más de un kilómetro de extensión, y también un nuevo ascensor para Valparaíso, el ascensor Arrayán”.
En esta iniciativa participaron la Armada de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas, la Corporación Regional de Turismo, la Corporación La Matriz, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, el Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, la Fundación Mascarona, Ganamar, el Instituto de Seguridad del Trabajo, el Museo Baburizza, el Museo Marítimo Nacional, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Sitrans, Sociber y Ultraport.
Entre las novedades de este año destaca la participación de la Armada de Chile con la banda instrumental de la institución y numerosos stands para mostrar las distintas unidades a las que los jóvenes interesados pueden postular.
Por parte de la Armada de Chile, el Contralmirante Raúl Silva, comandante en jefe de la Primera Zona Naval, recalcó que “como Armada de Chile, llevamos más de 200 años en el puerto de Valparaíso, ha sido siempre un trabajo para la sociedad, para ir creciendo junto a la ciudadanía. Hoy tuvimos también el desfile de los colegios del área de Valparaíso que están en el Monumento a los Héroes y se aprovechó la oportunidad que toda la gente, las familias con sus hijos, tengan la oportunidad de conocer toda la infraestructura portuaria, por qué el puerto es tan importante, por qué es motor de trabajo multidimensional entre la Fiscalía, la Aduana, la marina, la PDI y todos permiten que nuestros puertos y nuestra economía sigan creciendo y aportando en nuestro país”.
Humberto Paredes, gerente de Operaciones de Terminal Puerto Valparaíso (TPV), señaló que “esta versión para nosotros es muy importante para darnos a conocer a la comunidad, que vean qué tipos de carga movilizamos, que conozcan los equipos móviles con que contamos y se acerquen al puerto. La recepción ha sido muy buena, la gente queda muy impresionada y preguntan con mucho interés de saber más”.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
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TPS abrió sus puertas a familias de Valparaíso en el marco de la iniciativa “Conoce Tu Puerto”
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