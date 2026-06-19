Terminal Puerto Arica (TPA) y Empresa Portuaria Arica (EPA) informaron que, producto de la contingencia generada por los bloqueos en Bolivia, que ya superan los 40 días, el puerto registra una alta ocupación de sus patios debido a la permanencia de la carga en el terminal.

Durante las últimas semanas, la situación se ha intensificado por la escasa disponibilidad de camiones bolivianos para retirar las cargas y trasladarlas a su destino final. Paralelamente, las naves continúan arribando de acuerdo con sus itinerarios programados, lo que ha generado una acumulación extraordinaria de carga y una disminución de la capacidad disponible.

Ante este escenario, EPA y TPA, en coordinación con autoridades bolivianas, armadores, agencias navieras, organismos públicos y los distintos actores de la cadena logística, acordaron implementar una serie de medidas operacionales orientadas a resguardar la continuidad del comercio exterior boliviano.

Entre ellas, se determinó suspender temporalmente la desconsolidación de carga, la cual consiste en la apertura y vaciado de un contenedor, mediante la extracción de la mercancía contenida en su interior, con el objeto de clasificarla, manipularla y estibarla como carga suelta sobre uno o más vehículos de transporte terrestre para su posterior traslado y distribución.

El gerente general de TPA, Camilo Jobet indicó que desde el inicio de la contingencia, Terminal Puerto Arica ha mantenido informadas de manera permanente a las autoridades de Chile y Bolivia respecto de la evolución de la ocupación del terminal, las proyecciones de arribo de carga y la necesidad de habilitar recintos extraportuarios que permitan recibir carga de importación en tránsito hacia Bolivia.

“Esta situación excepcional ha puesto de manifiesto la importancia de contar con capacidades logísticas adicionales que otorguen mayor resiliencia al sistema y fortalezcan la capacidad estructural de la cadena logística regional. En este contexto, la gestión oportuna y coordinada de instituciones como Aduanas de Chile, la Aduana Nacional de Bolivia y ASP-B resulta fundamental para implementar soluciones efectivas que permitan enfrentar la contingencia actual y prepararnos adecuadamente para escenarios similares en el futuro".

Por su parte, el gerente general de EPA, Jorge Cáceres, explicó que actualmente el terminal presenta una ocupación cercana al 120% de su capacidad de almacenamiento, por lo que resulta indispensable priorizar las operaciones críticas.

"La alta ocupación que hoy presenta el Puerto de Arica responde a una situación extraordinaria derivada de la contingencia que afecta a Bolivia. Nuestro principal objetivo es resguardar la continuidad operacional del comercio exterior boliviano, por lo que estamos evaluando e implementando distintas medidas para optimizar el uso de la capacidad disponible mientras se normaliza el flujo de retiro de carga".

Asimismo, señaló que EPA trabaja coordinadamente con todos los actores del sistema logístico para preparar un plan de recuperación que permita atender el aumento en la demanda de retiro de mercancías una vez que se restablezca el tránsito normal de camiones hacia Bolivia.

Adicionalmente, TPA ha adoptado diversas medidas operacionales para maximizar la capacidad disponible dentro del recinto portuario, entre ellas el reordenamiento integral de los patios de contenedores, la reorganización de áreas de almacenamiento y el desarme de determinadas instalaciones e infraestructura con el objeto de habilitar nuevos espacios de acopio.

Ambas empresas reiteraron que continuarán monitoreando la evolución de la contingencia e informando oportunamente las medidas que se adopten, reafirmando su compromiso con una operación segura, eficiente y coordinada al servicio del comercio exterior de Bolivia y de la Macrozona Andina.