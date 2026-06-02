Con más de mil asistentes, entre ellos familias, niños, jóvenes y vecinos de la región, el Puerto de Arica abrió sus puertas para celebrar una nueva edición del Día de los Patrimonios, jornada que este año tuvo un significado especial al conmemorarse los 60 años de historia de esta importante infraestructura para el desarrollo de Arica y Parinacota. La actividad, organizada por Empresa Portuaria Arica (EPA), Terminal Puerto Arica (TPA) y Ultraport Arica, reunió a cientos de visitantes que pudieron conocer de cerca las instalaciones portuarias, su historia y el rol estratégico que cumple el puerto para la región y la Macrozona Andina.

La jornada contó con diversas actividades pensadas para acercar el puerto a la comunidad. Los visitantes pudieron disfrutar de una exhibición de maquinaria portuaria, espacios recreativos para niños y niñas, además de un stand informativo del Liceo Domingo Santa María, que permitió conocer parte de la formación vinculada al ámbito marítimo-portuario.

El histórico Malecón de Eiffel del Puerto de Arica fue uno de los principales atractivos en la visita al terminal, permitiendo que los visitantes conocieran el valor patrimonial de esta obra, cuyo legado forma parte de la historia de Arica y Parinacota.

Asimismo, el Puerto de Arica se convirtió en el punto de partida de la corrida Social Run Patrimonial, iniciativa que reunió a participantes en torno al deporte y el patrimonio local. También, uno de los principales atractivos fueron los recorridos liderados por trabajadores y trabajadoras del puerto, quienes compartieron su experiencia y acercaron a los visitantes al quehacer portuario.

Daniel Romero, Subgerente de Personas y Sostenibilidad de TPA, valoró la participación de las familias y el significado que tuvo esta jornada para la comunidad: "Estamos muy contentos junto a EPA y Ulraport por la gran participación de la comunidad en esta nueva celebración del Día de los Patrimonios. Abrir nuestras puertas es una oportunidad para acercar el puerto a las personas, mostrar el trabajo que aquí se realiza y compartir el importante rol que cumplimos para el desarrollo de la región. Además, este año la actividad tuvo un significado muy especial al conmemorarse los 60 años del Puerto de Arica, una historia construida junto a trabajadores, empresas y generaciones de ariqueños. Agradecemos a toda la comunidad por su visita; para nosotros es importante recibirlos y hacerlos parte de un puerto que es de todos los ariqueños”.

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizó la ceremonia de premiación del Concurso de Pintura desarrollado en el marco del Día de los Patrimonios. Esta iniciativa invitó a niños, niñas y jóvenes a representar, a través del arte, su visión del puerto y su vínculo con la comunidad.

En tanto, Marco Caquisane, Jefe de Operaciones en Ultraport, destacó la importancia de acercar la actividad portuaria a la comunidad y compartir el trabajo que se realiza diariamente en el puerto: "Para Ultraport es muy importante, un orgullo y un honor poder compartir esta instancia con la comunidad. Nos permite mostrar a las familias, a los niños y a los visitantes parte del trabajo que realizamos día a día, así como la importancia que tiene la actividad portuaria para el desarrollo de la región y del país. Hoy, junto a EPA, TPA y toda la comunidad logística, quisimos abrir las puertas del puerto e invitar a las personas a ser parte de esta hermosa celebración del Día de los Patrimonios".

Por su parte, Jorge Cáceres, Gerente de EPA, destacó la alta participación de la comunidad y el valor de abrir las puertas del puerto en una fecha tan significativa. “Estamos muy contentos de recibir a la comunidad en esta celebración del Día de los Patrimonios, una instancia que nos permite abrir las puertas del Puerto de Arica y compartir su historia, su presente y su aporte al desarrollo regional. Esta actividad es fruto del trabajo conjunto entre TPA, EPA y Ultraport. Además, este año tiene un significado especial, ya que conmemoramos los 60 años del Puerto de Arica. En este marco, también premiamos a los ganadores de nuestro concurso de pintura infantil, reconociendo el talento de niños y niñas que plasmaron su visión del puerto y su importancia para la ciudad”.