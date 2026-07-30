Con una alta participación de clubes locales, un gran marco de público y la presencia de autoridades regionales, Terminal Puerto Arica (TPA) realizó la primera edición de la Copa TPA, iniciativa que busca reafirmar el compromiso de la compañía con el desarrollo del deporte y la promoción de una vida saludable en la comunidad de la ciudad.

La ceremonia inaugural contó con la participación de representantes de distintas instituciones públicas, quienes destacaron la importancia de generar espacios que fomenten el deporte formativo y el desarrollo de niños, niñas y jóvenes de la región. En este contexto, TPA agradeció especialmente el apoyo de la Municipalidad de Arica y del Instituto Nacional del Deporte (IND), instituciones cuyo respaldo fue fundamental para concretar esta primera versión del campeonato.

Durante tres intensas jornadas de competencia, un total de 16 equipos, distribuidos en las categorías Sub-14 y Sub-18, dieron vida a la Copa TPA, torneo que reunió a jóvenes deportistas de distintos clubes de la región en un espacio de sana competencia, compañerismo y crecimiento deportivo.

La iniciativa tuvo como propósito impulsar el deporte formativo y contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de deportistas, promoviendo valores como la disciplina, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo. Asimismo, buscó entregar una instancia de alto nivel competitivo para que las jugadoras pudieran demostrar el trabajo realizado junto a sus clubes y continuar fortaleciendo el voleibol regional.

Resultados de la Copa TPA

En la categoría Sub-14, el tercer lugar fue obtenido por Leonas, el segundo lugar por Urus y el título de campeón quedó en manos de Pro Volley, tras un destacado desempeño durante el torneo.

Por su parte, en la categoría Sub-18, el tercer lugar fue para Apex, el segundo puesto para Pro Volley y el campeonato fue ganado por Leonas, equipo que se impuso en la final y levantó la Copa TPA 2026.

Como parte de la ceremonia de premiación, también se reconoció el desempeño individual de las deportistas más destacadas del campeonato. En la categoría Sub-18, el reconocimiento a Mejor Jugadora fue para Sofía Dietz, mientras que en la categoría Sub-14 la distinción recayó en María Paz Becerra, quienes sobresalieron por su nivel técnico, liderazgo y compromiso durante el desarrollo de la competencia.

La Copa TPA nace con la convicción de impulsar el crecimiento del deporte regional y de generar espacios de desarrollo, encuentro y sana convivencia para la comunidad en torno al deporte. Esta iniciativa refleja el compromiso de TPA con la formación de las nuevas generaciones y con la promoción de valores que son parte esencial de su cultura organizacional, como la Excelencia, la Innovación y la Pasión.

Daniel Romero, Subgerente de Personas y Sostenibilidad, destacó que la Copa TPA refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo de iniciativas que trascienden la actividad portuaria y generan un impacto positivo en la comunidad. "La Copa TPA nace con el propósito de promover el deporte, la vida saludable y generar espacios de encuentro para niños, niñas y jóvenes de nuestra región.

Estamos muy satisfechos con la gran convocatoria y el entusiasmo demostrado por todos los clubes participantes, lo que nos motiva a seguir impulsando este tipo de iniciativas en beneficio de la comunidad y el deporte local".

Esta primera edición de la Copa TPA fue un éxito entre las jóvenes voleibolistas, quienes representan el presente y el futuro del deporte en la Región de Arica y Parinacota. A través de iniciativas como esta, TPA se compromete con el desarrollo integral de las nuevas generaciones, promoviendo espacios que fomenten el talento, la vida saludable y los valores que el deporte transmite.

La Copa TPA fortaleció el vínculo con la comunidad, impulsando iniciativas que promueven el deporte, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, aportando a la formación de futuros talentos deportivos de la Región de Arica y Parinacota.

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