El 14 de julio marcó un hito distinto para 45 trabajadores de Terminal Puerto Arica (TPA): el inicio de su proceso de certificación de competencias laborales. Movilizadores, capataces, supervisores y operadores comenzaron esta semana la etapa de evaluación que busca poner en papel algo que muchos de ellos llevan practicando por años en el día a día del puerto.
La certificación busca reconocer formalmente un saber que ya existe. No se trata de aprender algo nuevo desde cero, sino de acreditar el oficio construido con la experiencia, muchas veces sin un título que lo respalde, señalan desde TPA.
El proceso es ejecutado por ChileValora, organismo público que certifica competencias laborales sin importar si estas se adquirieron en el trabajo diario, en capacitaciones o en la educación formal. Para el puerto, esto significa validar ante un tercero independiente lo que ya se sabía puertas adentro: la experiencia de sus equipos operativos tiene un valor concreto y medible.
Un elemento que vale la pena destacar es que esta iniciativa avanza con la participación activa de las organizaciones sindicales, lo que refleja un trabajo conjunto entre la empresa y los trabajadores para impulsar este tipo de instancias de desarrollo.
“Lo que más valoramos de este proceso es la forma en la que se ha construido: en conjunto con las organizaciones sindicales, escuchando a los propios trabajadores y poniendo en el centro su desarrollo a largo plazo. Muchos de nuestros colaboradores han dedicado años a perfeccionar su oficio en el puerto, y hoy ese conocimiento, adquirido a través de la experiencia, podrá ser reconocido y certificado formalmente. Esta iniciativa no solo fortalece su desarrollo profesional, sino que también contribuye a elevar los estándares de seguridad y excelencia operacional de TPA”, señaló Daniel Romero, Subgerente de Personas y Sostenibilidad de TPA.
Para TPA, procesos como este son parte de una apuesta más amplia: invertir en las personas de cada colaborador, sino que también fortalece los estándares de seguridad y calidad de toda la operación portuaria. Un puerto más seguro y eficiente se construye, en gran medida, reconociendo y potenciando a quienes lo hacen funcionar todos los días.
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