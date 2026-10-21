Bajo el lema “Comercio, conflicto y (des)conectividad… ¿Dónde está el crecimiento?”, este martes 20 de octubre comenzó TOC Américas 2026, evento que se realiza en el Centro de Convenciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia. El discurso de bienvenida a los delegados estuvo a cargo del Capitán Alfonso Salas, director general, Grupo Puerto de Cartagena (GPC), quien destacó los desafíos que enfrenta el comercio internacional ante los conflictos geopolíticos, que obligan a revisar rutas y proveedores, así como la importancia de mantener las inversiones en infraestructura, tecnología y formación para fortalecer la competitividad portuaria.
Asimismo, Salas subrayó la necesidad de abordar conjuntamente los desafíos de la industria, considerando la diversidad de actores reunidos en el encuentro. “Los desafíos que tenemos por delante [...] difícilmente podrán resolverse de manera aislada”, señaló, al tiempo que llamó a aprovechar las jornadas para intercambiar experiencias e identificar soluciones concretas. En ese sentido, expresó su deseo de que surjan “nuevas ideas que nos ayuden a seguir construyendo una industria más conectada, confiable y eficiente para preparar el futuro”.
Inmediatamente después, comenzó la primera jornada de conferencias de CSC LIVE dedicada al Comercio con el panel “De Colombia al mundo: una conversación con Grupo Puerto de Cartagena”. En la instancia Giovanni Benedetti, director comercial y Karina Kure, directora de Gestión de Personas, ambos de Grupo Puerto de Cartagena (GPC), abordaron los desafíos que enfrenta la industria marítimo-portuaria ante las crecientes disrupciones internacionales, destacando la necesidad de anticiparse a los cambios, fortalecer las capacidades del personal y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la competitividad y la calidad de los servicios.
Benedetti advirtió sobre la paradoja que enfrenta el sector, que pese a disponer de mayores capacidades tecnológicas e infraestructura continúa experimentando dificultades operativas y problemas de fiabilidad. Sostuvo que las disrupciones seguirán presentes y que el desafío consiste en desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. “La pregunta es, ¿cómo hacemos para anticiparnos a las soluciones de esas disrupciones?”, planteó.
Por su parte, Kure centró su exposición en la preparación del capital humano frente a la incertidumbre y la transformación tecnológica. “Nosotros no podemos controlar la incertidumbre, pero sí la manera como nos preparamos para navegarla”, afirmó, destacando la importancia del aprendizaje continuo, la adaptación y el desarrollo de nuevas habilidades. Respecto de la inteligencia artificial, explicó que está modificando las formas de trabajo y las exigencias del liderazgo. En esa línea, sostuvo que las empresas más exitosas no serán necesariamente aquellas que dispongan de mayor inteligencia artificial, sino las que cuenten con personas mejor preparadas para dirigirla.
Luego en el panel “Perspectivas del comercio marítimo mundial de carga contenerizada”, fue moderado por Paul Gallie, Managing Director, PSL Advisors y contó con la presencia de Dinesh Sharma, Director, Drewry Maritime Advisors; Henry Ziemer, investigador, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS); Natalia Gil, líder de Investigación Económica, Grupo Puerto de Cartagena (GPC); Enrique Piqueras, CEO, PSA Panama y Nicolas Romero, Head of Latin America Region, Pacific International Lines (PIL).
Durante la tarde destacó el panel de conversación titulado “Una mirada integral al comercio entre las Américas: desafíos y oportunidades” que fue moderado por Carlos José González, Partner & Founder, Multimodal Consulting, y contoó con la participación de Robert Barceló, Senior Manager, Business Development, Port Everglades; Maximiliano Alcorta, gerente regional de Operaciones para la Costa Oeste de Sudamérica de MSC (ver nota aparte); Fernando Donoso, Country Manager, AGUNSA Colombia; Fernando Alarcón, Senior Manager Procurement – Latin America, Hapag-Lloyd; Carolina Herrera, directora ejecutiva de la Cámara Portuaria y Marítima, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Oscar Egerström, Commercial Director, TT Club.
Las actividades de CSC Live de la jornada dedicada al comercio concluyeron con el panel “Gestión de la cadena de suministro en un mundo incierto” que analizó los desafíos de gestionar cadenas de suministro como las del retail y del e-commerce en un entorno de incertidumbre y disrupciones constantes, analizando los factores que determinan su éxito.
La jornada de hoy, miércoles 21 de octubre, de CSC Live se dedicará al “Crecimiento y sostenibilidad” en donde se buscará esclarecer cómo enfrentar la próxima etapa de desarrollo de la infraestructura portuaria en las Américas, considerando las diferencias de capacidad y eficiencia entre los puertos de la región y el próximo vencimiento de diversas concesiones.
Por MundoMaritimo
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