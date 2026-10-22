La necesidad de avanzar desde el desarrollo de infraestructura portuaria hacia una visión integral de las redes de comercio marítimo fue el hilo conductor del panel “¿Qué hay más allá del desarrollo de infraestructura portuaria? Construir una red de comercio marítimo”, realizado el miércoles 21 de octubre durante la segunda jornada de TOC Américas 2026, dedicada al crecimiento y la sostenibilidad.

La instancia, moderada por Paul Gallie, Managing Director de PSL Advisors, reunió a Paulo Ruy, vicepresidente sénior comercial para Latinoamérica de Hanseatic Global Terminals; Víctor Carrasco, COO de Operaciones de COMPAS; Jorge Chávez, director de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú (APN), y Tom van Eynde, director general para Norteamérica de TiL Group.

Conectividad más allá de los terminales

Paulo Ruy planteó que la evaluación de un puerto no debe limitarse a su infraestructura y productividad interna, sino incorporar sus accesos terrestres, depósitos, instalaciones logísticas y conexiones ferroviarias. En ese sentido, propuso desarrollar indicadores que permitan medir el desempeño del conjunto de la red y facilitar las decisiones de los operadores y sus clientes.

Desde la perspectiva de TiL Group, Tom van Eynde destacó la importancia del ferrocarril en Norteamérica, donde algunos terminales movilizan cerca del 40% de su carga mediante este modo. Sin embargo, advirtió que disponer de infraestructura ferroviaria no garantiza su funcionamiento si los operadores externos carecen de equipos suficientes. “Si los vagones no llegan, no puedes hacer nada”, señaló, enfatizando la necesidad de contar con socios logísticos confiables.

Por su parte, Víctor Carrasco sostuvo que las inversiones deben generar valor para los clientes y contribuir a la sostenibilidad del entorno. Asimismo, destacó que la eficiencia no depende exclusivamente de incorporar nuevos muelles o equipos, sino también de aprovechar mejor los recursos existentes mediante tecnología, capacitación y mejoras de procesos.

Concesiones portuarias y certezas para invertir

Uno de los principales temas fue la renovación de concesiones portuarias. Ruy identificó como elementos fundamentales la certeza jurídica y contractual, los compromisos de desempeño y el tratamiento de las inversiones realizadas hacia el término de los contratos. “Cuando te acercas al final de una concesión, tiene que existir una regla clara que entregue certeza al operador”, afirmó.

Carrasco coincidió en la importancia de establecer reglas claras y estabilidad jurídica y tributaria, subrayando que las inversiones portuarias requieren horizontes de largo plazo que trasciendan los ciclos gubernamentales.

En tanto, Van Eynde explicó que en Norteamérica se observa una tendencia a trasladar mayores responsabilidades de inversión en infraestructura hacia los operadores privados, modificando el reparto tradicional de obligaciones entre autoridades portuarias y concesionarios.

La experiencia peruana

Jorge Chávez expuso la evolución del sistema portuario peruano, destacando el papel de las asociaciones público-privadas y los cambios normativos que permiten ampliar concesiones y desarrollar inversiones fuera de sus áreas originales.

Sin embargo, reconoció que el crecimiento de los terminales no ha estado acompañado por avances equivalentes en conectividad terrestre y digital, particularmente en el Callao, donde la congestión de camiones constituye una dificultad relevante.

Al abordar las prioridades a futuro, sostuvo que las oportunidades de inversión se encuentran principalmente en la integración logística, las carreteras, los ferrocarriles y la interoperabilidad de los sistemas. “Las oportunidades de inversión hoy están en esa parte que es la cadena”, subrayó.

Respecto de las nuevas generaciones de concesiones, Chávez sostuvo que estas deben enfocarse en indicadores más amplios que la productividad de las grúas o la movilización de contenedores, incorporando los tiempos totales de permanencia de los buques y los costos de la cadena logística.

Del capital humano a las exigencias ambientales

Carrasco reforzó la importancia del capital humano y la transformación operacional. “Es necesario que en los terminales dejemos esa frase conocida como ‘siempre lo hemos hecho así’”, afirmó, destacando la capacitación, la tecnología y la multimodalidad.

Finalmente, los panelistas abordaron la adaptación al cambio climático y las exigencias ambientales. Ruy destacó la necesidad de considerar los fenómenos meteorológicos en el diseño de infraestructura, mientras Van Eynde explicó que las nuevas concesiones norteamericanas incorporan crecientes compromisos de mitigación ambiental y electrificación.

Por MundoMaritimo