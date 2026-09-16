The Swedish Club advirtió que las rutas por el extremo sur de Sudamérica deberían mantenerse como una tercera alternativa para los armadores que operan entre la costa este de Estados Unidos y Asia, pese a las nuevas restricciones que enfrenta el Canal de Panamá.
Según el asegurador marítimo, las actuales limitaciones en la vía interoceánica continúan siendo manejables para la mayoría de las operaciones y, por sí solas, no justifican desviar los buques hacia el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes, donde existen mayores riesgos meteorológicos, de navegación y disponibilidad de asistencia ante emergencias.
La situación adquiere mayor relevancia debido a que otras alternativas interoceánicas también enfrentan dificultades. Las condiciones de seguridad en el Mar Rojo y el Golfo de Adén limitan el uso de la ruta vía Canal de Suez, mientras las disrupciones en torno al Estrecho de Ormuz han incrementado la presión sobre otras vías marítimas.
En este escenario, The Swedish Club plantea que Panamá sigue siendo la primera alternativa, seguida por la ruta del Mediterráneo, Suez y Bab el-Mandeb cuando las condiciones de seguridad lo permiten. Los pasos australes de Sudamérica deberían quedar como una tercera opción.
Riesgos de las rutas australes
Por otro lado, el paso Drake, entre Cabo de Hornos y la Antártica, permite una conexión relativamente directa entre los océanos Atlántico y Pacífico, pero expone a las naves a condiciones meteorológicas particularmente severas, con riesgo de movimientos excesivos, golpes de mar, desplazamiento de carga y mayores exigencias para la maquinaria.
El Estrecho de Magallanes ofrece mayor protección frente al océano abierto, aunque presenta sus propios desafíos debido a sus canales estrechos, fuertes corrientes, aguas restringidas y la necesidad de un elevado conocimiento de las condiciones locales de navegación.
A ello se suman las operaciones en bajas temperaturas. The Swedish Club señala que los buques no preparados para permanecer durante períodos prolongados en climas fríos pueden enfrentar dificultades en la gestión y calefacción de combustibles, además de mayores exigencias sobre equipos y tripulaciones.
Otro factor de riesgo es la menor disponibilidad de medios de salvamento adecuados para grandes buques en determinadas zonas del sur de Chile, particularmente frente a una varada o accidente de consideración.
Practicaje y responsabilidades
El asegurador también llamó la atención sobre el régimen de practicaje en el Estrecho de Magallanes. Como regla general, este es obligatorio, aunque existe una excepción para determinados tránsitos oceánicos en el tramo comprendido entre Bahía Félix y Punta Arenas, cuando las naves cumplen ciertas condiciones.
Incluso en estos casos, la autoridad marítima chilena recomienda contar con práctico para determinados tipos de buques y situaciones operacionales. Asimismo, The Swedish Club advierte que la responsabilidad por los costos de un practicaje voluntario dependerá de las condiciones establecidas en el contrato de fletamento.
La compañía aseguradora subrayó además que las instrucciones de ruta de un fletador no pueden reemplazar la responsabilidad del capitán respecto de la seguridad del buque, tripulación y carga. Una decisión de evitar el paso Drake y utilizar el Estrecho de Magallanes debería, por ello, quedar respaldada por pronósticos meteorológicos, asesoría de routing y registros del viaje.
De acuerdo con Tore Forsmo, Senior Advisor Corporate Affairs de The Swedish Club, para los viajes entre la costa este de Estados Unidos y Asia, “Panamá es el Plan A”, mientras que las rutas australes deberían mantenerse como “Plan C”.
El asegurador considera que esta evaluación podría adquirir mayor importancia si El Niño se fortalece durante 2027, aumentando las restricciones en Panamá y haciendo más atractiva —aunque también más compleja— la alternativa de navegar alrededor de Sudamérica.
Por MundoMaritimo
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