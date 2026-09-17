Los tránsitos de buques graneleros por el Canal de Panamá han disminuido 22% interanual desde comienzos de julio, debido a una mayor competencia por cupos de tránsito disponibles, especialmente por parte de tanqueros, según un análisis de BIMCO.

“Los graneleros han enfrentado una mayor competencia por los slots de parte de otros segmentos, especialmente de los tanqueros, a medida que Estados Unidos ha aumentado las exportaciones de energía hacia Asia”, explicó Filipe Gouveia, Shipping Analysis Manager de BIMCO.

El ejecutivo agregó que el fenómeno meteorológico de El Niño podría provocar menores niveles de agua, generando nuevas restricciones y aumentando la competencia por los cupos disponibles.

El Canal de Panamá es utilizado habitualmente en las rutas entre las costas este y oeste de las Américas, así como en determinadas rutas entre América y Asia Oriental o Europa.

Su importancia es particularmente significativa para Estados Unidos, país que constituye el origen o destino del 54% de las cargas de graneles que transitan la vía. Entre los principales productos movilizados se encuentran granos, acero, fertilizantes, carbón, sal y petcoke, transportados principalmente en buques Supramax, Handysize y Panamax.

Desvíos aumentan distancias de navegación

La reducción de los tránsitos de graneleros está llevando a un mayor número de buques a utilizar rutas alternativas a través del Cabo de Buena Esperanza o Cabo de Hornos, aumentando las distancias promedio de navegación y, consecuentemente, la demanda medida en toneladas-milla.

“Durante el anterior episodio de El Niño, en 2023-2024, cuando los tránsitos de graneleros disminuyeron significativamente, los desvíos incrementaron alrededor de 1% la demanda mundial de toneladas-milla del transporte dry bulk”, señaló Gouveia.

La Autoridad del Canal de Panamá ha implementado una serie de restricciones destinadas a preservar agua ante las perspectivas de menores niveles del lago Gatún.

Desde julio, el calado máximo permitido en las esclusas Neopanamax fue reducido gradualmente desde 15,2 metros (50 pies) hasta 14,3 metros (48 pies).

Asimismo, el número de tránsitos diarios disminuyó desde 36 a 34 buques el 4 de septiembre y posteriormente a 32, el 15 de septiembre. BIMCO señala además que un plan presentado al Parlamento de Panamá contempla un promedio de 29,5 tránsitos diarios durante octubre.

Graneleros enfrentarían mayor presión

Hasta ahora, las restricciones de calado han tenido un efecto directo limitado sobre el segmento dry bulk, debido a que la mayoría de los graneleros utiliza las esclusas Panamax y no las Neopanamax.

Según BIMCO, los principales afectados han sido un número reducido de Capesize que transportan carbón desde Colombia hacia México.

Sin embargo, la asociación anticipa que las restricciones de tránsito tendrán un impacto creciente sobre el sector durante los próximos meses, coincidiendo con el peak de la temporada estadounidense de exportación de maíz y soja.

Alrededor del 15% de las exportaciones marítimas estadounidenses de ambos productos utiliza normalmente el Canal de Panamá en dirección a Asia Oriental y la costa oeste de las Américas.

“Con el aumento de la competencia por los limitados slots de tránsito, se espera que los graneleros utilicen cada vez más rutas alternativas, mientras una mayor proporción de las exportaciones podría ser embarcada desde puertos de la costa del Pacífico”, explicó Gouveia.

BIMCO prevé que una menor utilización del Canal de Panamá terminará aumentando las distancias promedio de navegación de los graneleros y la demanda de toneladas-milla, especialmente si las restricciones se profundizan durante los próximos meses.

Por MundoMaritimo